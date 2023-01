Бюджетний чипсет AMD A620 для Ryzen 7000 вийде у двох версіях без істотних відмінностей – витік

Материнські плати з системною логікою AMD A620 будуть випущені з модулем Promontory 21, який вже використовується в серіях B650/X670, а також на основі нового чипа Promontory 22. Таким чином, у продаж надійде по суті два варіанти A620.

За даними HKEPC, другий варіант материнських плат з’явиться на ринку пізніше. Материнські плати на PROM21 та PROM22 отримають однакові можливості, проте бюджетний чипсет не потребує усіх можливостей B650/X670 – ймовірно, AMD видалить функції, що не використовуються, в оновленій версії чипсета.

There will be two versions of the AMD A620 chip, the “Promontory 21” chip will be used at the beginning, and the new A620 chip (Promontory 22 ??) will be launched later with the same specifications.

— HKEPC (@hkepcmedia) January 30, 2023