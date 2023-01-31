Бюджетний чипсет AMD A620 для Ryzen 7000 вийде у двох версіях без істотних відмінностей – витік

Материнські плати з системною логікою AMD A620 будуть випущені з модулем Promontory 21, який вже використовується в серіях B650/X670, а також на основі нового чипа Promontory 22. Таким чином, у продаж надійде по суті два варіанти A620.

За даними HKEPC, другий варіант материнських плат з’явиться на ринку пізніше. Материнські плати на PROM21 та PROM22 отримають однакові можливості, проте бюджетний чипсет не потребує усіх можливостей B650/X670 – ймовірно, AMD видалить функції, що не використовуються, в оновленій версії чипсета.

There will be two versions of the AMD A620 chip, the “Promontory 21” chip will be used at the beginning, and the new A620 chip (Promontory 22 ??) will be launched later with the same specifications. — HKEPC (@hkepcmedia) January 30, 2023

Материнські плати з чипсетом AMD A620 вже фігурували у заявці EEC цього місяця, але поки що немає інформації, коли та такі моделі з’являться у продажу. Ці плати, ймовірно, матимуть обмежену підтримку нового стандарту PCIe Gen5 і втратять можливості розгону.

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Випуск дешевшої серії A620 може допомогти AMD виконати свою обіцянку про стартову ціну материнської плати AM5 у розмірі $125. Найдешевші материнські плати B650,що доступні зараз, коштують від $160. Крім того, для платформи AM5 потрібна пам’ять DDR5, яка хоч і дешевшає, але робить збирання ПК дорожчим від платформи AM4/DDR4, що добре себе зарекомендувала.

Невідомо, чи будуть відрізнятися дві версії чипсета A620 в практичному використанні, можливостях або ціні. Швидше за все, йдеться про якісь нюанси виробництва та економію коштів, котрі не вплинуть на споживача.

Джерело: VideoCardz