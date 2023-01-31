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Бюджетний чипсет AMD A620 для Ryzen 7000 вийде у двох версіях без істотних відмінностей – витік

Бюджетний чипсет AMD A620 для Ryzen 7000 вийде у двох версіях без істотних відмінностей – витік

Материнські плати з системною логікою AMD A620 будуть випущені з модулем Promontory 21, який вже використовується в серіях B650/X670, а також на основі нового чипа Promontory 22. Таким чином, у продаж надійде по суті два варіанти A620.

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За даними HKEPC, другий варіант материнських плат з’явиться на ринку пізніше. Материнські плати на PROM21 та PROM22 отримають однакові можливості, проте бюджетний чипсет не потребує усіх можливостей B650/X670 – ймовірно, AMD видалить функції, що не використовуються, в оновленій версії чипсета.

Материнські плати з чипсетом AMD A620 вже фігурували у заявці EEC цього місяця, але поки що немає інформації, коли та такі моделі з’являться у продажу. Ці плати, ймовірно, матимуть обмежену підтримку нового стандарту PCIe Gen5 і втратять можливості розгону.

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1Бюджетний чипсет AMD A620 для Ryzen 7000 вийде у двох версіях без істотних відмінностей – витік

Випуск дешевшої серії A620 може допомогти AMD виконати свою обіцянку про стартову ціну материнської плати AM5 у розмірі $125. Найдешевші материнські плати B650,що доступні зараз, коштують від $160. Крім того, для платформи AM5 потрібна пам’ять DDR5, яка хоч і дешевшає, але робить збирання ПК дорожчим від платформи AM4/DDR4, що добре себе зарекомендувала.

Невідомо, чи будуть відрізнятися дві версії чипсета A620 в практичному використанні, можливостях або ціні. Швидше за все, йдеться про якісь нюанси виробництва та економію коштів, котрі не вплинуть на споживача.

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Джерело: VideoCardz


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