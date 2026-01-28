Перший погляд на 4-й сезон "Теда Лассо" та офіційна дата виходу (вже цьогоріч!)

Кадри з четвертого сезону "Теда Лассо" / Apple TV

Apple показала перші кадри нового сезону “Теда Лассо”, в якому персонаж Джейсона Судейкіса повертається у ФК “Річмонд” для тренування жіночої футбольної команди.





Найголовніша новина полягає в тому, що четвертий сезон вийде вже у 2026 році: Apple говорить про літо, але поки не називає точних дат.

“Тед Лассо” довгий час був одним із найпопулярніших серіалів Apple TV, аж поки його не обійшли два науково-фантастичні хіти — серіал “Розрив” та “Плюрибус” Вінса Гіллігана. Утім, на відміну, від своїх конкурентів “Тед Лассо” є представником кардинально інакшого жанру. Це спортивна комедія, першочергово зосереджена на стосунках між людьми.

Головний герой: тренер провінційної команди коледжу з американського футболу, якого раптово запрошують на роботу в АПЛ до футбольного клубу “Річмонд”, попри відсутність необхідного досвіду. Початково здається, що його зневажають усі: від футболістів та фанів до керівництва. Однак Тед завойовує їхні серця своєю щирістю, гумором та оптимізмом.

Попри те, що третій сезон, здавалося б завершив історію тренера та його команди, в Apple вирішили так просто не відмовлятись від одного зі своїх найбільших хітів. У серпні 2024 року стримінг оголосив про продовження із сюжетом, в якому Тед тепер тренуватиме жінок замість чоловіків. На перших чотирьох кадрах можна побачити самого Судейкіса та його помічників: постійного у виконанні Брендана Ханта та новачка Таню Рейнольдс, відому за серіалами “Сексуальна освіта” та “Декамерон”.





Інші фото показують Гранта Філі в ролі сина Теда, а також Ханну Веддінгем, що повторює роль власниці клубу Ребеки. Вона стоїть біля брендованого літака: ймовірно, це момент, коли вона прилетіла до Канзасу за Тедом, щоб завербувати його на нову тренерську посаду. Лассо за традицією передає їй коробку зі своїм знаменитим печивом.

Зйомки четвертого сезона “Теда Лассо” стартували в Канзасі в липні й наразі продовжуються в Лондоні. Попри відсутність на кадрах, свої ролі також повторюють Джуно Темпл, Бретт Голдштейн та Джеремі Свіфт поряд з новачками Джуд Мак, Фей Марсі, Рексом Гейзом, Ейслінг Шаркі, Еббі Герн та іншими.