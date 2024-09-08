Перший у світі потрійний смартфон Huawei Mate XT — офіційне зображення та відео, реліз у вівторок

10 вересня Huawei представить перший у світі потрійний складний смартфон Mate XT. Зараз з’явилося перше офіційне зображення Huawei Mate XT. Єдина ілюстрація у китайському магазині компанії демонструє усі три стулки смартфона з двома шарнірами, але не показує жодного екрана.

Магазин Huawei зазначає, що Mate XT матиме конфігурацію пам’яті 16 ГБ / 512 ГБ та 16 ГБ / 1 ТБ. Компанія приймає попередні замовлення на Huawei Mate XT до 19 вересня, продажі почнуться наступного дня.

Нещодавно Huawei опублікувала тизер, у якому показала задню частину Mate XT, лише з одного боку. Вперше стало відомо, що смартфон отримав червоно-коричневу екошкіру та золотисті металеві елементи в оформленні.

Huawei більше нічого не розголошує про Mate XT, але перший потрійний смартфон представлять вже у вівторок. Останні чутки кажуть про очікувану ціну смартфона Huawei Mate XT $2250-$2400.

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Джерела: Huawei, GSMArena

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