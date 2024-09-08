Перший у світі потрійний смартфон Huawei Mate XT — офіційне зображення та відео, реліз у вівторок

10 вересня Huawei представить перший у світі потрійний складний смартфон Mate XT. Зараз з’явилося перше офіційне зображення Huawei Mate XT. Єдина ілюстрація у китайському магазині компанії демонструє усі три стулки смартфона з двома шарнірами, але не показує жодного екрана.
Магазин Huawei зазначає, що Mate XT матиме конфігурацію пам’яті 16 ГБ / 512 ГБ та 16 ГБ / 1 ТБ. Компанія приймає попередні замовлення на Huawei Mate XT до 19 вересня, продажі почнуться наступного дня.
Нещодавно Huawei опублікувала тизер, у якому показала задню частину Mate XT, лише з одного боку. Вперше стало відомо, що смартфон отримав червоно-коричневу екошкіру та золотисті металеві елементи в оформленні.
Huawei більше нічого не розголошує про Mate XT, але перший потрійний смартфон представлять вже у вівторок. Останні чутки кажуть про очікувану ціну смартфона Huawei Mate XT $2250-$2400.
«Загорніть два»: Huawei створює 10-дюймовий телефон, що складається втричі
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: