«Загорніть два»: Huawei створює 10-дюймовий телефон, що складається втричі

Вже певний час циркулюють чутки, що Huawei працює над телефоном, який має три частини та складається у двох місцях — фактично втричі. Тепер інсайдери Digital Chat Station і Ice Universe поділилися свіжими подробицями про цей пристрій.

Digital Chat Station в дописі на Weibo показує, що телефон Huawei, який складається втричі (нібито перший у світі) має інноваційний дизайн — «внутрішнє складання + зовнішнє складання» з подвійною петлею. Така конструкція не дозволить повністю скласти телефон всередину або назовні. Загальний розмір екрана оцінюється приблизно в 10 дюймів. Також на цьому пристрої може бути добре контрольоване зминання — це головна проблема складних пристроїв.

У дописі також говориться, що телефон має «передові нові технології» та згадується про відсутність «конкурентів». Це смілива заява, враховуючи домінування Samsung на ринку складних пристроїв.

One of the prerequisites for triple folding is that it must be thin enough, which is Huawei's strength. This is also the weakness of Samsung. After several years of complacency and continuous laziness, when Samsung wakes up again, the world has changed. When its market share was… — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 8, 2024

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Водночас Ice Universe підтверджує це твердження та каже, що Huawei стане першим, хто випустить телефон, що складається втричі. Інсайдер спеціально вказує Samsung, припускаючи, що її технологія «далеко відстала», і компанія все ще бореться з базовими складаними конструкціями.

«Однією з обов’язкових умов для потрійного складання є те, що він повинен бути досить тонким, і це сильна сторона Huawei», — каже Ice Universe і додає: «Це також слабка сторона Samsung».

Huawei вже давно працює над телефоном, що складається втричі. Компанія почала подавати заявки на патенти на цю технологію ще у 2021 році, а у 2022 з’явились нові заявки. Інший патент, поданий у лютому 2023 року, демонструє телефон, що складається втричі, з двома петлями та гнучким екраном, який складається назовні — як той, про який згадує Digital Chat Station.

Джерело: gizmochina

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