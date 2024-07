«Загорніть два»: Huawei створює 10-дюймовий телефон, що складається втричі

Вже певний час циркулюють чутки, що Huawei працює над телефоном, який має три частини та складається у двох місцях — фактично втричі. Тепер інсайдери Digital Chat Station і Ice Universe поділилися свіжими подробицями про цей пристрій.

Digital Chat Station в дописі на Weibo показує, що телефон Huawei, який складається втричі (нібито перший у світі) має інноваційний дизайн — «внутрішнє складання + зовнішнє складання» з подвійною петлею. Така конструкція не дозволить повністю скласти телефон всередину або назовні. Загальний розмір екрана оцінюється приблизно в 10 дюймів. Також на цьому пристрої може бути добре контрольоване зминання — це головна проблема складних пристроїв.

У дописі також говориться, що телефон має «передові нові технології» та згадується про відсутність «конкурентів». Це смілива заява, враховуючи домінування Samsung на ринку складних пристроїв.

One of the prerequisites for triple folding is that it must be thin enough, which is Huawei's strength. This is also the weakness of Samsung. After several years of complacency and continuous laziness, when Samsung wakes up again, the world has changed. When its market share was…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 8, 2024