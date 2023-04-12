Підтримка військових на передовій. Приєднуйтесь до збору коштів на автівку для стрілецького взводу.

Війна триває, і ми знову оголошуємо благодійний збір. Військовий підрозділ, який воює на Херсонському напрямку (222 батальйон, що входить до складу Збройних Сил України), потребує машини – пікап типу Nissan Navara, який коштує 200 000 грн.

Цей підрозділ виконує завдання в рамках стрілецького взводу, тому автівка є вкрай необхідною для них.

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Долучитися до збору та задонатити копійчину:

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Закривати такі збори наразі все важче, але вкрай необхідно для перемоги над російськими окупантами. Навіть кілька гривень можуть стати великою допомогою.

Пам’ятаємо про ціну, яку платять захисники (ми втрачаємо найкращих).

Зі свого боку зобов’язуємося уважно відстежувати хід збору коштів та обов’язково відзвітуємо після досягнення цілі.