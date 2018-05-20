Pillars of Eternity 2: Deadfire — Свистать всех наверх!
Деньги на разработку прямого сиквела Pillars of Eternity Obsidian Entertainment собирала, как и в первый раз, с помощью краудфандинга. Требуемый миллион был набран всего за сутки, а всего кампания была профинансирована на 400%. И оно того стоило.
Pillars of Eternity 2: Deadfire
Жанр RPG
Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (конец 2018)
Разработчик Obsidian Entertainment
Издатель Versus Evil
Сайт, Steam
Разобравшись с чумой пусторожденных, Хранитель распустил ватагу бравых приключенцев, осел в крепости Каэд Нуа и зажил мирной скучной жизнью провинциального феодала, подальше от пестрого и не в меру склочного пантеона богов Эоры. Но, как вы уже догадались, отпуск нашего героя был нарушен, причем самым наглым образом. Убитый еще до событий первой части бог Эотас возродился в каменном титане, сокрытом под Каэд Нуа, разрушил крепость и, уничтожив всех ее обитателей, отправился по своим божественным делам, чем несказанно удивил и испугал остальной пантеон.
Берас, бог смерти, предлагает Хранителю вернуться в мир живых и разобраться в том, что задумал Эотас. Хранитель и сам не прочь поквитаться с Дитем рассвета, так что долго его уговаривать не приходится. Здесь игроку предлагается выбор — либо импортировать сохранения из оригинальной игры (при условии ее полного прохождения), либо ответить на ряд вопросов, обозначив таким образом произошедшие ранее события. Если же вы в первую часть не играли или успели напрочь ее позабыть, то можно сэкономить время, выбрав один из вариантов концовки — от “я всем помогал и всех спас” до “я провалил все, что только можно было”. Вспомнили прошлое и все, пора воскресать, Архипелаг Мертвого Огня ждет.
Именно, архипелаг. Obsidian, кажется, поняли, что бесконечно выезжать на ностальгии не выйдет и на этот раз избавили нас от набившего оскомину фентезийного средневековья с драконами в мрачных замках и волками в непроходимых лесах. События Pillars of Eternity 2: Deadfire разворачиваются в местном аналоге Карибского бассейна, где острова манят белоснежными пляжами и стройными пальмами, а в море хищные пиратские шхуны охотятся на неповоротливые торговые суда. Хотя без замков и драконов дело, ожидаемо, не обошлось.
Проблемы в Deadfire под стать сеттингу — торговые компании основывают фактории и конфликтуют с туземными племенами из-за ресурсов, в джунглях снуют дикие звери и не менее дикие людоящеры, в городах контрабандисты и банальные разбойники устраивают передел районов, а в пиратских оплотах бравые капитаны делят добычу и власть. Романтика. По крайней мере, была — до тех пор, пока не появился Эотас, прущий через поселения напролом и оставляя после себя столько трупов, что даже пиратам становится не по себе. Пустившись в погоню за богом, Хранитель довольно быстро собирает вокруг себя отряд из лихих искателей приключений, среди которых будут как знакомые по прошлым похождениям личности, так и новички.
Нужно отдать сценаристам должное, характеры соратников проработаны замечательно, и пусть не у всех персональные квесты достойны внимания, желания воспользоваться возможностью создать члена группы с нуля в ближайшем лагере с наемниками, как это было в первой части, у меня не возникало, хотя эту опцию, разумеется, оставили. Компания подбирается действительно разношерстная, так что во время игры приходится тщательно обдумывать свои действия — сопартийцы так или иначе реагируют на все, что вы делаете или говорите. Скажем так, если вы подбиваете клинья к Зоти, мрачной жрице Гхауна, пожинающей все души, до каких только может дотянуться, то заигрывать со случайной лесной нимфой не стоит. Да и Эдера придется время от времени одергивать — несмотря на происходящее, головорез все еще верит в Эотаса и не питает теплых чувств ко всем, кто поклоняется его темному аспекту, так что ссоры с Зоти обеспечены.
Впрочем, осторожным и внимательным стоит быть не только при общении с компаньонами, большая часть заданий в Deadfire напоминают выбор меньшего из двух зол. Аборигены собираются казнить члена племени за кражу ритуальных фруктов, которую он не совершал, но не успели вы пожалеть беднягу и отправиться на поиски настоящего вора, как оказывается, что “невиновный” действительно собирался их украсть, просто кто-то его опередил, да и вообще ничего кроме проблем он племени не доставляет. Или возьмем школу добрых, в принципе, магов, источником силы которых стало древнее существо, томящееся в заточении. Освободить его, подписав тем самым смертный приговор “тюремщикам”, кажется вполне логичным решением. Тем более, что часть из магов тайно сотрудничает с контрабандистами. Но подождите, а если я скажу, что их сделка с криминальными элементами помогает обеспечить пропитанием район, в котором живут самые бедные и угнетенные властью горожане? То-то же.
Усложняет ситуацию то, что порой вы просто неспособны сделать “правильный”, с вашей точки зрения, выбор исключительно потому, что ваш персонаж недостаточно религиозен, плохо разбирается в метафизике и уличной культуре, не очень наблюдателен, грозен, ловок, родился не в той стране, не выполнил определенное условие в первой части или банально не принадлежит к нужному классу… Список можно продолжать бесконечно. Благо, там, где вам не хватает познаний в истории, можно попробовать пустить в ход угрозы, и уж точно можно быть уверенным, что если в древние гробницы пускают только тех, кто нашел общий язык со жрецом Гхауна, то рядом обязательно будет обходной путь, воспользоваться которым сможет любой желающий. Правда, при условии, что у него в кармане найдется веревка с крюком, а ловкости и атлетики хватит, чтобы не сорваться в пропасть. Да, практически каждое задание можно выполнить несколькими способами, и обычно их сильно больше двух. Хотя последствия выбора тоже не заставят себя долго ждать. Будьте уверены, даже самые добрые поступки обязательно кого-то да разозлят и еще аукнутся вам в будущем.
Сражений в игре неожиданно меньше, чем могло быть, хотя, казалось бы, жанр и сеттинг располагают. Кажется, я больше времени провел, исследуя окружающий мир, читая диалоги и проходя интерактивные текстовые квесты (нужно больше олдскула, да), чем собственно сражаясь. И знаете что, я ничуть не жалею, несмотря на то что боевую систему отполировали до блеска и она приблизилась к идеалу. Это все тот же бой в реальном времени с управляемой паузой, десятками активных умений и пассивных талантов, которые нужно держать в голове. Приемы можно и нужно комбинировать — один персонаж оглушает группу врагов, другой лупит мощной атакой по площади, третий воспламеняет вражеские раны, а четвертый применяет добивающий удар, убивая одного врага и тем самым вселяя ужас в сердца других. Пожалуйста, собирайте лут. Хотя я до сих пор скучаю по возможности забросить пару-тройку мощных заклинаний в комнату до того как входить в нее самому (радиус у волшебников и друидов не тот, что в старых играх на Infinity Engine). А еще Pillars of Eternity 2: Deadfire может похвастаться шикарнейшим редактором ИИ компаньонов. Игроку дают возможность настроить неприлично большое количество условий, так что можете быть уверены, что напарники в бою будут вести себя именно так, как вам хочется. Хотя никто не запрещает управлять каждым отдельно, полностью отключив ИИ. Можно и вообще ничего не трогать, но в таком случае персонажи могут вести себя не вполне адекватно, имейте это в виду.
А вот долгожданные морские бои несколько разочаровали. В Deadfire много внимания уделено покупке и улучшению кораблей, набору команды и поддержанию ее в боеспособном состоянии. Приходится регулярно закупать провиант, пополнять боезапас, назначать моряков на боевые посты — и все это ради довольно скучных боев, выполненных в виде все тех же текстовых квестов. Помните Assassin’s Creed IV: Black Flag? Представьте себе то же самое, только в пошаговом режиме и без графики. Интересно ровно первые три раза, после чего ты перестаешь тратить на это время и просто стараешься таранить противника, чтобы получить возможность пойти на абордаж.
Pillars of Eternity 2: Deadfire на голову превосходит первую часть практически во всем — яркая и красочная, она радует сюжетом, похорошевшими картинкой и анимацией, бои стали интересней и немного легче, даже персонажи кажутся более живыми. Да и выбор сеттинга оказался более чем удачным — много изометрических фэнтезийных ролевых игр с пиратами вы можете вспомнить? Deadfire — настоящий подарок фанатам жанра и поклонникам первой части, а людям, не знакомым с оригинальной Pillars of Eternity, освоиться в сиквеле может быть немного сложно, слишком уж тесно переплетены события обеих частей. Так что если Deadfire вас заинтересовал, но первую часть вы пропустили, рекомендуем сперва наверстать упущенное.