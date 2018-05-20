Pillars of Eternity 2: Deadfire — Свистать всех наверх!

Деньги на разработку прямого сиквела Pillars of Eternity Obsidian Entertainment собирала, как и в первый раз, с помощью краудфандинга. Требуемый миллион был набран всего за сутки, а всего кампания была профинансирована на 400%. И оно того стоило.

Pillars of Eternity 2: Deadfire Жанр RPG

Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (конец 2018)

Разработчик Obsidian Entertainment

Издатель Versus Evil

Сайт, Steam

Разобравшись с чумой пусторожденных, Хранитель распустил ватагу бравых приключенцев, осел в крепости Каэд Нуа и зажил мирной скучной жизнью провинциального феодала, подальше от пестрого и не в меру склочного пантеона богов Эоры. Но, как вы уже догадались, отпуск нашего героя был нарушен, причем самым наглым образом. Убитый еще до событий первой части бог Эотас возродился в каменном титане, сокрытом под Каэд Нуа, разрушил крепость и, уничтожив всех ее обитателей, отправился по своим божественным делам, чем несказанно удивил и испугал остальной пантеон.

Берас, бог смерти, предлагает Хранителю вернуться в мир живых и разобраться в том, что задумал Эотас. Хранитель и сам не прочь поквитаться с Дитем рассвета, так что долго его уговаривать не приходится. Здесь игроку предлагается выбор — либо импортировать сохранения из оригинальной игры (при условии ее полного прохождения), либо ответить на ряд вопросов, обозначив таким образом произошедшие ранее события. Если же вы в первую часть не играли или успели напрочь ее позабыть, то можно сэкономить время, выбрав один из вариантов концовки — от “я всем помогал и всех спас” до “я провалил все, что только можно было”. Вспомнили прошлое и все, пора воскресать, Архипелаг Мертвого Огня ждет.

Именно, архипелаг. Obsidian, кажется, поняли, что бесконечно выезжать на ностальгии не выйдет и на этот раз избавили нас от набившего оскомину фентезийного средневековья с драконами в мрачных замках и волками в непроходимых лесах. События Pillars of Eternity 2: Deadfire разворачиваются в местном аналоге Карибского бассейна, где острова манят белоснежными пляжами и стройными пальмами, а в море хищные пиратские шхуны охотятся на неповоротливые торговые суда. Хотя без замков и драконов дело, ожидаемо, не обошлось.

Проблемы в Deadfire под стать сеттингу — торговые компании основывают фактории и конфликтуют с туземными племенами из-за ресурсов, в джунглях снуют дикие звери и не менее дикие людоящеры, в городах контрабандисты и банальные разбойники устраивают передел районов, а в пиратских оплотах бравые капитаны делят добычу и власть. Романтика. По крайней мере, была — до тех пор, пока не появился Эотас, прущий через поселения напролом и оставляя после себя столько трупов, что даже пиратам становится не по себе. Пустившись в погоню за богом, Хранитель довольно быстро собирает вокруг себя отряд из лихих искателей приключений, среди которых будут как знакомые по прошлым похождениям личности, так и новички.

Нужно отдать сценаристам должное, характеры соратников проработаны замечательно, и пусть не у всех персональные квесты достойны внимания, желания воспользоваться возможностью создать члена группы с нуля в ближайшем лагере с наемниками, как это было в первой части, у меня не возникало, хотя эту опцию, разумеется, оставили. Компания подбирается действительно разношерстная, так что во время игры приходится тщательно обдумывать свои действия — сопартийцы так или иначе реагируют на все, что вы делаете или говорите. Скажем так, если вы подбиваете клинья к Зоти, мрачной жрице Гхауна, пожинающей все души, до каких только может дотянуться, то заигрывать со случайной лесной нимфой не стоит. Да и Эдера придется время от времени одергивать — несмотря на происходящее, головорез все еще верит в Эотаса и не питает теплых чувств ко всем, кто поклоняется его темному аспекту, так что ссоры с Зоти обеспечены.

Впрочем, осторожным и внимательным стоит быть не только при общении с компаньонами, большая часть заданий в Deadfire напоминают выбор меньшего из двух зол. Аборигены собираются казнить члена племени за кражу ритуальных фруктов, которую он не совершал, но не успели вы пожалеть беднягу и отправиться на поиски настоящего вора, как оказывается, что “невиновный” действительно собирался их украсть, просто кто-то его опередил, да и вообще ничего кроме проблем он племени не доставляет. Или возьмем школу добрых, в принципе, магов, источником силы которых стало древнее существо, томящееся в заточении. Освободить его, подписав тем самым смертный приговор “тюремщикам”, кажется вполне логичным решением. Тем более, что часть из магов тайно сотрудничает с контрабандистами. Но подождите, а если я скажу, что их сделка с криминальными элементами помогает обеспечить пропитанием район, в котором живут самые бедные и угнетенные властью горожане? То-то же.

Усложняет ситуацию то, что порой вы просто неспособны сделать “правильный”, с вашей точки зрения, выбор исключительно потому, что ваш персонаж недостаточно религиозен, плохо разбирается в метафизике и уличной культуре, не очень наблюдателен, грозен, ловок, родился не в той стране, не выполнил определенное условие в первой части или банально не принадлежит к нужному классу… Список можно продолжать бесконечно. Благо, там, где вам не хватает познаний в истории, можно попробовать пустить в ход угрозы, и уж точно можно быть уверенным, что если в древние гробницы пускают только тех, кто нашел общий язык со жрецом Гхауна, то рядом обязательно будет обходной путь, воспользоваться которым сможет любой желающий. Правда, при условии, что у него в кармане найдется веревка с крюком, а ловкости и атлетики хватит, чтобы не сорваться в пропасть. Да, практически каждое задание можно выполнить несколькими способами, и обычно их сильно больше двух. Хотя последствия выбора тоже не заставят себя долго ждать. Будьте уверены, даже самые добрые поступки обязательно кого-то да разозлят и еще аукнутся вам в будущем.

Сражений в игре неожиданно меньше, чем могло быть, хотя, казалось бы, жанр и сеттинг располагают. Кажется, я больше времени провел, исследуя окружающий мир, читая диалоги и проходя интерактивные текстовые квесты (нужно больше олдскула, да), чем собственно сражаясь. И знаете что, я ничуть не жалею, несмотря на то что боевую систему отполировали до блеска и она приблизилась к идеалу. Это все тот же бой в реальном времени с управляемой паузой, десятками активных умений и пассивных талантов, которые нужно держать в голове. Приемы можно и нужно комбинировать — один персонаж оглушает группу врагов, другой лупит мощной атакой по площади, третий воспламеняет вражеские раны, а четвертый применяет добивающий удар, убивая одного врага и тем самым вселяя ужас в сердца других. Пожалуйста, собирайте лут. Хотя я до сих пор скучаю по возможности забросить пару-тройку мощных заклинаний в комнату до того как входить в нее самому (радиус у волшебников и друидов не тот, что в старых играх на Infinity Engine). А еще Pillars of Eternity 2: Deadfire может похвастаться шикарнейшим редактором ИИ компаньонов. Игроку дают возможность настроить неприлично большое количество условий, так что можете быть уверены, что напарники в бою будут вести себя именно так, как вам хочется. Хотя никто не запрещает управлять каждым отдельно, полностью отключив ИИ. Можно и вообще ничего не трогать, но в таком случае персонажи могут вести себя не вполне адекватно, имейте это в виду.

А вот долгожданные морские бои несколько разочаровали. В Deadfire много внимания уделено покупке и улучшению кораблей, набору команды и поддержанию ее в боеспособном состоянии. Приходится регулярно закупать провиант, пополнять боезапас, назначать моряков на боевые посты — и все это ради довольно скучных боев, выполненных в виде все тех же текстовых квестов. Помните Assassin’s Creed IV: Black Flag? Представьте себе то же самое, только в пошаговом режиме и без графики. Интересно ровно первые три раза, после чего ты перестаешь тратить на это время и просто стараешься таранить противника, чтобы получить возможность пойти на абордаж.

Pillars of Eternity 2: Deadfire на голову превосходит первую часть практически во всем — яркая и красочная, она радует сюжетом, похорошевшими картинкой и анимацией, бои стали интересней и немного легче, даже персонажи кажутся более живыми. Да и выбор сеттинга оказался более чем удачным — много изометрических фэнтезийных ролевых игр с пиратами вы можете вспомнить? Deadfire — настоящий подарок фанатам жанра и поклонникам первой части, а людям, не знакомым с оригинальной Pillars of Eternity, освоиться в сиквеле может быть немного сложно, слишком уж тесно переплетены события обеих частей. Так что если Deadfire вас заинтересовал, но первую часть вы пропустили, рекомендуем сперва наверстать упущенное.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Сеттинг; похорошевшая картинка; ролевая система; пираты! Минусы: Большое количество загрузок; морские сражения могли бы быть веселее Вывод: Мы в Obsidian Entertainment не сомневались, но, кажется, получили даже немного больше, чем ожидали

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