«Піноккіо» / Pinocchio — трейлер кіноверсії мультфільму Disney 1940 року з Томом Генксом від режисера Роберта Земекіса

Walt Disney Studios випустила новий трейлер сучасної кіноадаптації «Піноккіо» з Томом Генксом, над якою працював режисер «Форрест Ґампа» Роберт Земекіс (він також написав сценарій спільно з Крісом Вайцом).

Прем’єра фільму «Піноккіо» Роберта Земекіса відбудеться вже 8 вересня 2022 року на Disney+.

Тома Генкса в образі столяра Джепетто ми вже бачили у попередньому трейлері, а нове відео повноцінно демонструє живу ляльку Піноккіо та інших персонажів дивовижної казки Карло Коллоді.

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Новий трейлер «Піноккіо» в оригіналі англійською

Фільм є кіноадаптацією однойменного мультфільму Disney 1940 року, заснованого на італійській книзі 1883 «Пригоди Піноккіо» автора Карло Коллоді. За сюжетом, різьбяр по дереву Джеппетто, якого грає Том Генкс, помічає зірку, що падає, та загадує бажання найзаповітніше бажання — щоб його дерев’яна лялька Піноккіо перетворилася на живого хлопчика. Блакитна Фея (Синтія Еріво) виконує волю лялькаря та просить цвіркуна Джиміні стати совістю Піноккіо та допомогти його завершити перетворення.

Також у фільмі знялися Джозеф Гордон-Левітт («500 днів літа», «Початок», «Темний лицар повертається» та «Петля часу»), Люк Еванс («Гоббіт») та Кіган-Майкл Кі («Кіт та Піл»). Музику написав композитор Алан Сільвестрі («Назад у майбутнє», «Полярний експрес»).

«Піноккіо» Ґільєрмо дель Торо

Не варто плутати кіноадаптацію «Піноккіо» Роберта Земекіса з ляльковим мультфільмом «Піноккіо», над яким працював режисер «Лабіринту фавна» та «Тихоокеанського рубежу» Ґільєрмо дель Торо. Нагадаємо, це переосмислення всім добре відомої казкової історії про дерев’яного хлопчика — дія відбуватиметься у фашистській Італії у 1930-ті роки. «Піноккіо» Ґільєрмо дель Торо вийде на Netflix у грудні 2022 року.

Соулслайк про Піноккіо

Принагідно також згадаємо Lies of P — ґеймплей майбутнього соулслайку про Піноккіо показали на відкритті Gamescom 2022. Гра розробляється для ПК та обох поколіннях консолей PlayStation та Xbox — реліз заплановано на 2023 рік.