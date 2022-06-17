Український PS Store — Sony нарешті запустила україномовну версію інтерфейсу магазину

У PS Store нарешті з’явилася україномовна версія інтерфейсу — попри те, що українську локалізацію PS4 та PS5 додали ще у березні, цифрова крамниця досі не мала української версії. І ось зараз Sony виправила цей недолік — через автоматичне оновлення на стороні сервера.

Вибрати українську мову для інтерфейсу PS Store можна в налаштуваннях — як через браузер, так і через саму консоль (скриншоти нижче).

У браузері (інтерфейс буде російською): Настройки учетной записи — Ваша Информация — Язык

На консолі: Настройки — Користувачі й облікові записи — Обліковий запис — Бажана мова

Так, наразі в українському PS Store зустрічаються труднощі перекладу та дрібні помилки (деякі банери російські лишилися, причому чому, на консолі вони можуть бути англійські, а у браузері — російською), але можна особливо не сумніватися, що найближчим часом все відполірують та усунуть пережитки минулого. Проте вже зараз можна сказати, що купувати ігри на PlayStation стало ще приємніше.

Україномовний інтерфейс PS Store — галерея

Залишається пригадати, що Sony почала українізацію PlayStation наприкінці минулого року із застосунку PlayStation App. Водночас раніше локалізовані версії своїх магазинів з оплатою в гривнях запустили Ubisoft та Blizzard (Battle.net). 16 липня відбудеться наступний етап імплементації «мовного закону» — з цього дня наявність україномовного інтерфейсу стане обов’язковою для усіх без виключення приладів, програм, сервісів та сайтів в Україні (для сайтів — державна має стати стандартною мовою). Тож чекаємо на стрімке збільшення локалізованого софту.

За підказку дякуємо @ALysaichuk