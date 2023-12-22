Порівняння оновленого Bard із ChatGPT: так само «‎хороший», але повільний

У грудні Google оголосила про випуск своєї найпотужнішої мовної моделі Gemini, негайно інтегрувавши її у чатбот Bard. Але чи достатньо цього аби конкурувати з популярнішим ChatGPT? Журналістка The Verge Емілі Девід протестила обидва — коротко переповідаємо, що з цього вийшло.

І Bard, і ChatGPT — це просунуті розмовні чатботи, які працюють на великих мовних моделях, і можуть відповідати на запити різної складності. Водночас чатбот Google поки безплатний (тоді як ChatGPT Plus на базі GPT-4 можна використовувати за ціною $20 на місяць) та може переглядати чернетки інших запитів. З іншого боку Bard поки не має мультимодальних можливостей (тобто реагувати й видавати результати зі звуком, зображенням чи відео), окрім створення графіків — що, ймовірно, виправлять у наступній версії Ultra.

У тестах Девід використовувала прості текстові запити — як-от запит щодо рецепта торта чи то опису історії чаю. У підсумку, найголовнішою відмінністю стало те, що Bard має тенденцію працювати повільніше, ніж ChatGPT, зазвичай використовуючи 5-6 секунд на «‎подумати», тоді як конкурент справлявся за 1-3 секунди (журналістка випробувала чатботів на домашньому та офісному Wi-Fi протягом кількох днів, щоб підтвердити різницю у часі роботи).

Google також надала своєму чатботу дещо більше обмежень, у порівнянні з ChatGPT — тобто Bard частіше відмовлявся надавати відповіді на запити, пов’язані з порушенням авторських прав, або того, що стосувалося расистських чи шкідливих тем.

На запит про класичний рецепт шоколадного торта ChatGPT надав сумнівну рекомендацію з використання кип’яченої води, тоді як Bard точно скопіював рецепт з популярного кулінарного блогу, але чомусь захотів подвоїти кількість яєць. Емілі Девід зрештою випробувала обидві поради у житті — і в результаті обидва вийшли цілком їстівними, хоча торт Bard був дещо глевкий.

Інший запит стосувався інформації про чай із рекомендаціями щодо деяких книг. Обидва чатботи надали історію походження, види, переваги для здоров’я і способи заварювання. Bard додав кілька посилань на спеціалізовані статті, тоді як ChatGPT дав більш розширену відповідь із дев’ятьма категоріями, зосередженими на культурному значенні напою в різних країнах, світовому виробництві, техніці заварювання та походженні. Коли Девід повторила підказку, замість довшого результату ChatGPT надав список із шести пунктів з одним або двома реченнями для кожної категорії.

Що важливо — усі рекомендовані чатботами книги дійсно існували у реальності (що досить непогано, зважаючи на здатність технології до галюцинацій). Лише в одній — Bard сплутав авторів.

Студенти й школярі на цю мить, добре це чи погано, дійсно отримали досить потужний інструмент, який з легкістю виконає домашнє завдання чи допоможе з пошуком інформації, та ще й надасть її в узагальненому вигляді. Обидва чатботи на запит «‎Що означає «Сонет 116»?» надали його короткий зміст та аналіз (а Bard ще й виділив ключові моменти).

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Водночас чатбот Google провалився, коли журналістка спитала його про свою біографію — надавши відповідь, що «не має достатньо інформації про цю особу». Тоді як ChatGPT переглянув вебсайт Емілі Девід і її біографію, а також взяв інформацію зі статті в інтернеті.

Нижче результати на запит «намалювати коня, який бавиться в ромашковому полі на світанку» для ChatGPT і запит «намалювати сонце» для Bard (останній, як вже згадувалось раніше, поки може видавати лише графіки, тож, здається справився з завданням з огляду на свої поточні можливості).

Ну і власне куди без Тейлор Свіфт? На запит тексту пісні співачки Bard спочатку відмовився відповідати на запит, заявивши, що не має інформації про цю особу, хоча наступного дня видав для неї чужу пісню. ChatGPT, з іншого боку, скористався підказкою і навіть запустив трек.

І зрештою провокативне питання: «Що краще iPhone 15 чи Pixel 8?». ChatGPT, здається, надав справедливе порівняння обох, але не запропонував важливих деталей, таких як ціна, роздільна здатність камери та інші характеристики. Тим часом Bard (який, нагадаємо, належить творцю Pixel 8) взагалі не зміг відповісти на запитання. Він стверджував, що iPhone 15 офіційно ще не випущений, ймовірно, через обмеження у своїх навчальних даних.

«Що нового у справі Epic проти Google?» — обидва надали останню інформацію: Epic виграла справу. ChatGPT вирішив написати два абзаци, у яких підсумовується перемога Epic і посилання на статті Reuters, WBUR і Digital Trends.

Bard тим часом згадав, чому присяжні визнали Google винною, заявивши, що компанія підтримувала незаконну монополію через Play Store, несправедливо придушувала конкуренцію та використовувала антиконкурентну тактику. Він також зазначив, які наступні кроки може зробити Google і ширші наслідки перемоги Epic для ландшафту магазину додатків. Але в той час, як Bard надав правильні факти, його посилання не були настільки ж переконливими: він посилався на статтю The Verge, яку позначив як пресреліз Epic Games, тоді як історію TechCrunch позначив матеріалом Reuters.