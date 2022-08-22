Поява «конструкторів блоків» в Ethereum може призвести до централізації мережі — Bloomberg

Після переходу Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake в його мережі з’являться нові учасники — «конструктори блоків». Їхня поява змінить усю структуру прийняття рішень в мережі Ethereum, повідомляють аналітики Bloomberg.

Зараз в мережі ETH існує дві основні зацікавлені сторони: користувачі та майнери. Перші платять комісію, щоб їх транзакції оброблялися другими, які, своєю чергою, поміщають транзакції у блоки у визначеному порядку.

Після переходу на Proof-of-Stake цей процес відбуватиметься за іншим принципом — майнерів замінять валідатори. Задача конструкторів при цьому збирати транзакції в блоки і надсилати їх валідаторам. Такий розподіл ролей був задуманий, щоб підвищити децентралізацію Ethereum і позбавити валідаторів статусу “ключових гравців PoS”.

Та подібне рішення лише збільшило побоювання відносно майбутнього мережі Ethereum. Вже відомо про 416 000 валідаторів, які будуть готові підтверджувати транзакції в оновленій мережі Етеріуму. Але станом на зараз лише кілька учасників мережі готові виконувати функції “конструкторів блоків”. Найбільші з них — flashbots (“флеш-боти”), в задачі яких входить допомагати трейдерам з транзакціями.

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Учасники мережі побоюються, що флеш-боти будуть мати надто великий вплив на мережу у тому разі, якщо служба популярного криптогаманця, такого як MetaMask, почне надсилати всі транзакції одному конструктору.

Але це не всі проблеми, з якими може зіткнутися мережа оновленого Етеріуму. Якщо конструкторів буде мало, для підтримання мережі їм доведеться платити більші гонорари. Валідатори при цьому будуть заробляти менше, що може призвести до зменшення їх кількості.

Аналітики наголошують, що перехід Етеріуму на Proof-of-Stake, який покликаний допомогти підвищити швидкість, ефективність та масштабованість мережі, в перспективі може зробити Етеріум більш централізованим, ніж будь-коли.

Раніше повідомлялося, що Ethereum подорожчав на 106% відносно червневого мінімуму перед очікуваним переходом на Proof-of-Stake.