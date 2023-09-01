Позов фанів Ани де Армас до Universal – відхилено. Студію звинувачували в оманливій рекламі фільму «Yesterday‎» через вирізані сцени з акторкою

Суддя відхилив груповий позов про те, що Universal нібито обдурила глядачів у трейлері «Yesterday‎» — додавши сцену з Аною де Армас, яку згодом вирізали з фільму.

Торік два шанувальники Ани де Армас Пітер Майкл Росза та Конор Вульф звернулися до суду, заявляючи що Universal обманом змусила їх переглянути мюзикл «Yesterday‎» 2019-го року. Позивачі заявляли, що у трейлері розмістили сцени з акторкою, які створювали оманливе враження того, що Армас відіграла значну роль у фільмі.

«Yesterday‎» — це художній фільм британського режисера Денні Бойла, який розповідає про людину, яка виявляється майже єдиною у світі, хто пам’ятає пісні гурту The Beatles. Ана де Армас початково мала виступити у ролі любовного інтересу головного героя, якого зіграв Хімеш Патель.

Росза та Вульф згодом переглянули фільм і виявили, що деяких сцен з трейлеру там не було — їх відредагували на етапі постпродакшну. Один з чоловіків, збентежений тим, що Армас все ще згадується як учасниця акторського складу «Yesterday‎», вирішив ще раз перевірити її присутність, придбавши режисерську версію стрічки в Google Play — утім і там не знайшов сцен з акторкою.

Позов, який чоловіки відправили згодом, окружний суддя США Стівен Вілсон відхилив із заявою, що «будь-яка травма, яку позивачі могли отримати під час перегляду фільму була заподіяна лише власними силами».

З точки зору Вілсона, Universal також ніяк не вплинула на рішення Вульфа вдруге взяти «Yesterday‎» напрокат, оскільки він вже бачив, що Ану де Армас вирізали з фільму.

Джерело: The Verge