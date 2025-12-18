Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite

OnePlus представила 15R, Pad Go 2 і Watch Lite

Після часткового анонсу минулого місяця компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus 15R. На додачу до нього користувачам запропонували планшет OnePlus Pad Go 2 і смартгодинник OnePlus Watch Lite.

OnePlus 15R

OnePlus 15R багато в чому повторює китайський OnePlus Ace 6T, але має кілька відмінностей. Головна з них — батарея. Замість 8300 мА·год тут встановили акумулятор місткістю 7400 мА·год. Він також побудований на кремній-вуглецевому аноді (Si-C), але підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт, тоді як Ace 6T отримав 100 Вт. Ще одна відмінність полягає у фронтальній камері, яка отримала сенсор 32 Мп проти 16 Мп у Ace 6T.

Інші характеристики ідентичні. OnePlus 15R містить 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+, змінною частотою оновлення до 165 Гц і захистом Gorilla Glass 7i. Усередині розмістився процесор Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X Ultra та накопичувач UFS 4.1 місткістю 256 або 512 ГБ.

Подвійна камера на задній панелі містить 50 Мп (IMX906) головний модуль з еквівалентною фокусною відстанню 24 мм і оптичною стабілізацією та ультраширококутний модуль 8 Мп (16 мм, 112°). Корпус відповідає вимогам сертифікації IP66, IP68, IP69 і IP69K. Смартфон працює на OxygenOS 16 на базі Android 16 з повним набором функцій OnePlus AI.

Ціна OnePlus 15R стартує від $699 або €699 за конфігурацію 12/256 ГБ пам’яті. Новинка вже доступна для попереднього замовлення, а фактичні продажі стартують з 15 січня.

OnePlus Pad Go 2

Планшет Pad Go 2 отримав більший 12,1-дюймовий IPS дисплей замість 11,35″ у попередника. Формат 7:5 збережено. Панель забезпечує роздільну здатність 1980×2800 пікселів та щільність 284 ppi. Вона охоплює 98% колірного простору DCI-P3, підтримує Dolby Vision і режим яскравості до 900 ніт.

Планшет працює на процесорі Dimensity 7300-Ultra (4 нм) замість Helio G99 (6 нм). Чип використовує новіші ядра CPU (A78/A55) і GPU Mali-G615 MC2. Пристрій має 8 ГБ оперативної пам’яті та сховище UFS 3.1 місткістю 128 або 256 ГБ. Також є слот для встановлення карти пам’яті. Пристрій обладнаний 8-мегапіксельними камерами на фронтальній та задній панелях.

Батарея в OnePlus Pad Go 2 зросла до 10500 мА·год. Компанія заявляє до 15 годин перегляду відео та до 60 днів у режимі очікування. Новинка підтримує швидке заряджання SuperVOOC потужністю 33 Вт та реверсивне заряджання. Планшет містить чотири динаміки, але позбавлений роз’єму для підключення дротових навушників.

OnePlus Pad Go 2 працює під управлінням Android 16 з OxygenOS 16. Підтримується багатовіконний режим Open Canvas, стилус Stylo з низькою затримкою та швидкою зарядкою. OxygenOS пропонує ШІ-функції AI Writer, AI Recorder та AI Summary.

Pad Go 2 доступний у кольорах Lavender Drift і Shadow Black. Версія Shadow Black може мати підтримку 5G і слот для SIM — уперше для планшетів OnePlus. Також можливе автоматичне підключення до 5G смартфона з економією енергії до 30% порівняно з хотспотом.

Ціна OnePlus Pad Go 2 починається від €350 за версію 8/128 ГБ Wi-Fi. Модель 8/256 ГБ 5G оцінили у €450. Стилус та чохол продаються окремо. Передзамовлення вже відкриті, продажі стартують 24 грудня. Діють знижки, бонуси для студентів і корпоративних клієнтів, а також подарунки — залежно від регіону.

OnePlus Watch Lite

Розумний годинник OnePlus Watch Lite отримав корпус із нержавіючої сталі 316L товщиною 8,9 мм — це найтонший годинник компанії. Доступні кольори Silver Steel і Black Steel. Екран має 1,46-дюймову OLED панель з яскравістю до 3000 ніт у спортивному режимі.

Годинник підтримує понад 100 режимів тренувань, включно з професійними. Є двочастотний GPS (L1/L5), аналіз бігу, показники здоров’я, відстеження SpO2, сну, температури шкіри та швидкий огляд стану за 60 секунд.

Новинка працює не на Wear OS, а на власній ОС, зате автономність сягає до 10 днів. За 10 хвилин зарядки годинник набирає заряд для 24 годин роботи. Підтримується Android і iOS, а також одночасне підключення до двох Android-пристроїв.

Ціна OnePlus Watch Lite становить €180. Під час передзамовлення діє знижка і бонуси.

Джерело: gsmarena 1, 2