Новини Пристрої 18.12.2025 comment views icon

Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite
OnePlus представила 15R, Pad Go 2 і Watch Lite

Після часткового анонсу минулого місяця компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus 15R. На додачу до нього користувачам запропонували планшет OnePlus Pad Go 2 і смартгодинник OnePlus Watch Lite.

OnePlus 15R

OnePlus 15R багато в чому повторює китайський OnePlus Ace 6T, але має кілька відмінностей. Головна з них — батарея. Замість 8300 мА·год тут встановили акумулятор місткістю 7400 мА·год. Він також побудований на кремній-вуглецевому аноді (Si-C), але підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт, тоді як Ace 6T отримав 100 Вт. Ще одна відмінність полягає у фронтальній камері, яка отримала сенсор 32 Мп проти 16 Мп у Ace 6T.

Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite

Інші характеристики ідентичні. OnePlus 15R містить 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+, змінною частотою оновлення до 165 Гц і захистом Gorilla Glass 7i. Усередині розмістився процесор Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X Ultra та накопичувач UFS 4.1 місткістю 256 або 512 ГБ.

Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite

Подвійна камера на задній панелі містить 50 Мп (IMX906) головний модуль з еквівалентною фокусною відстанню 24 мм і оптичною стабілізацією та ультраширококутний модуль 8 Мп (16 мм, 112°). Корпус відповідає вимогам сертифікації IP66, IP68, IP69 і IP69K. Смартфон працює на OxygenOS 16 на базі Android 16 з повним набором функцій OnePlus AI.

Ціна OnePlus 15R стартує від $699 або €699 за конфігурацію 12/256 ГБ пам’яті. Новинка вже доступна для попереднього замовлення, а фактичні продажі стартують з 15 січня.

OnePlus Pad Go 2

Планшет Pad Go 2 отримав більший 12,1-дюймовий IPS дисплей замість 11,35″ у попередника. Формат 7:5 збережено. Панель забезпечує роздільну здатність 1980×2800 пікселів та щільність 284 ppi. Вона охоплює 98% колірного простору DCI-P3, підтримує Dolby Vision і режим яскравості до 900 ніт.

Спецпроєкти
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025
WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд

Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite

Планшет працює на процесорі Dimensity 7300-Ultra (4 нм) замість Helio G99 (6 нм). Чип використовує новіші ядра CPU (A78/A55) і GPU Mali-G615 MC2. Пристрій має 8 ГБ оперативної пам’яті та сховище UFS 3.1 місткістю 128 або 256 ГБ. Також є слот для встановлення карти пам’яті. Пристрій обладнаний 8-мегапіксельними камерами на фронтальній та задній панелях.

Батарея в OnePlus Pad Go 2 зросла до 10500 мА·год. Компанія заявляє до 15 годин перегляду відео та до 60 днів у режимі очікування. Новинка підтримує швидке заряджання SuperVOOC потужністю 33 Вт та реверсивне заряджання. Планшет містить чотири динаміки, але позбавлений роз’єму для підключення дротових навушників.

Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite

OnePlus Pad Go 2 працює під управлінням Android 16 з OxygenOS 16. Підтримується багатовіконний режим Open Canvas, стилус Stylo з низькою затримкою та швидкою зарядкою. OxygenOS пропонує ШІ-функції AI Writer, AI Recorder та AI Summary.

Pad Go 2 доступний у кольорах Lavender Drift і Shadow Black. Версія Shadow Black може мати підтримку 5G і слот для SIM — уперше для планшетів OnePlus. Також можливе автоматичне підключення до 5G смартфона з економією енергії до 30% порівняно з хотспотом.

Ціна OnePlus Pad Go 2 починається від €350 за версію 8/128 ГБ Wi-Fi. Модель 8/256 ГБ 5G оцінили у €450. Стилус та чохол продаються окремо. Передзамовлення вже відкриті, продажі стартують 24 грудня. Діють знижки, бонуси для студентів і корпоративних клієнтів, а також подарунки — залежно від регіону.

OnePlus Watch Lite

Розумний годинник OnePlus Watch Lite отримав корпус із нержавіючої сталі 316L товщиною 8,9 мм — це найтонший годинник компанії. Доступні кольори Silver Steel і Black Steel. Екран має 1,46-дюймову OLED панель з яскравістю до 3000 ніт у спортивному режимі.

Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite

Годинник підтримує понад 100 режимів тренувань, включно з професійними. Є двочастотний GPS (L1/L5), аналіз бігу, показники здоров’я, відстеження SpO2, сну, температури шкіри та швидкий огляд стану за 60 секунд.

Новинка працює не на Wear OS, а на власній ОС, зате автономність сягає до 10 днів. За 10 хвилин зарядки годинник набирає заряд для 24 годин роботи. Підтримується Android і iOS, а також одночасне підключення до двох Android-пристроїв.

Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite

Ціна OnePlus Watch Lite становить €180. Під час передзамовлення діє знижка і бонуси.

Джерело: gsmarena 1, 2

Популярні новини

arrow left
arrow right
Новий Honor Magic8 Lite не такий вже "лайт": 7500 мА•год та OLED на 6000 ніт
Ютубер тестує AAA-ігри на Apple iPad Pro M5: Death Stranding у 1080p без масштабування та тротлингу
Вийшли Nubia Fold і Flip3: потужний флагман та "розкладачка" з 4” другим екраном
Android додасть функцію "Причина дзвінка" для маркування важливих викликів
Представлений Nubia Z80 Ultra: Snapdragon 8 Elite Gen 5, оригінальний дизайн та екран без отвору
Вийшли Realme GT8 та GT8 Pro: перископічна камера 200 МП Samsung ISOCELL HP5 під знімною кришкою
Samsung додала в Galaxy Watch 8 функцію "оцінки харчування" — працює, якщо зняти годинник з руки
Вийшов Redmi Watch 6: AMOLED 2.07", 150 режимів та 24 дні автономності за ціною від $84
Щось яскраве в дизайні: Huawei представила nova Flip S, "розкладачку" з другим екраном
Xiaomi 17 Ultra отримає найбільший датчик камери в галузі, — Digital Chat Station
RedMagic 11 Pro вийшов у світі: менша батарея за ціною від $699
Apple iPhone Fold на фінальній стадії перед виробництвом і коштуватиме як два 17 Pro Max, — інсайдери
Samsung Galaxy TriFold офіційно має функцію другого монітора
Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
Honor демонструє наживо Robot Phone з висувною камерою
З’явилися характеристики Google Pixel 10a — мінімальні зміни порівняно з 9a
Вийшли Oppo Find X9 та X9 Pro: Dimensity 9500, 7500 мАг та зовнішній об'єктив, глобальний реліз незабаром
Motorola представила Moto G 2026: краща селфі-камера та більший акумулятор за $200
Nubia V80 Design: китайці створили "iPhone 17 Pro" за $100 та поглузували у назві
Вийшли Huawei Mate 80 і 80 Pro: 8000 ніт, Wi-Fi 7+ та ціна до $1800
Розходимося: Samsung Galaxy S26 отримає камери S25, щоб не стати дорожчим за iPhone 17
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати