Представлені Xiaomi Watch S4 41 мм та Smart Band 10 — флагманські можливості за невелику ціну

Xiaomi представила Watch S4 41 мм й Smart Band 10 з автономністью понад тиждень

Під час своєї великої презентації Xiaomi представила не лише складаний смартфон, планшет та електромобіль, а ще й пару невеличких носимих пристроїв. Мова йде про компактніший годинник Xiaomi Watch S4 41 мм і оновлений фітнес-браслет Smart Band 10.

Xiaomi Watch S4 41 мм

Якщо великий циферблат вам не до вподоби, нова версія Xiaomi Watch S4 з діагоналлю 41 мм може стати вартою уваги альтернативою. Вона отримала круглий 1,32-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 466×466 пікселів, частотою оновлення 60 Гц і яскравістю до 2200 ніт.

Годинник важить 32 грами, має водозахист 5ATM, тобто плавати в ньому можна. Пристрій отримав оновлений оптичний сенсор з 4 світлодіодами й 4 фотодіодами для точного вимірювання пульсу, включно зі слідкуванням за ним під час плавання. Також використали вдосконалений чип Xring T1, який на 35% ефективніший за попередника. Час роботи на одному заряді заявлений до 8 днів.

Ціна Xiaomi Watch S4 41 мм стартує з $140 за версію з чорним або м’ятно-зеленим силіконовим ремінцем. Варіант з шкіряним коричневим ремінцем коштує $167, а набір з металевим «міланським» браслетом обійдеться в $209.

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Xiaomi Smart Band 10

Фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 не став революцією, але розвиває знайому концепцію. Екран став трохи більшим, тепер це AMOLED-панель на 1,72 дюйма з частотою 60 Гц та піковою яскравістю до 1500 ніт. Межі рамки зменшили, тож візуально браслет виглядає більш витончено. Дизайн залишився схожим, але з’явилась версія з керамічним корпусом, яку тепер продаватимуть і за межами Китаю.

Xiaomi запевняє, що нова модель точніше відстежує фізичну активність і сон завдяки 9-осьовому сенсору. Удосконалили й вібромотор, тепер він не тільки гуде, а й вміє приємно тремтіти. Акумулятор залишився тим самим, його місткість становить 233 мА·год. Його вистачає до 21 дня звичайного використання або до 9 днів із постійно активним дисплеєм.

Базову версію Xiaomi Smart Band 10 оцінили в $38, а за керамічну доведеться викласти $52.

Обидві моделі вже готові до продажу на китайському ринку. Строки початку їх продажу в інших регіонах поки не називають.

Джерело: gsmarena