Новини Пристрої 23.05.2025 о 17:16 comment views icon

Ювілейний годинник Xiaomi Watch S4 отримав чип та модем власної розробки

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Вадим Карпусь

Автор новин

Ювілейний годинник Xiaomi Watch S4 отримав чип та модем власної розробки
Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition

Xiaomi вже давно не просто виробник смартфонів — компанія стрімко розширює свою екосистему, охоплюючи ґаджети, побутову техніку і навіть автомобілі. І от, у свій 15-й день народження, бренд представив нову версію розумного годинника Watch S4 ─ Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition. Але цього разу це не просто косметичне оновлення. Усередині працює перший власний чип компанії з підтримкою 4G. Це очевидний стратегічний крок, який показує, куди рухається Xiaomi.

У центрі уваги — фраза «XRING INSIDE», яка прикрашає корпус годинника. Вона вказує на головну новинку — фірмовий чип Xring T1, створений Xiaomi. І найцікавіше в ньому — не просто швидкодія чи енергоефективність, а вбудований модем 4G LTE, який теж розроблений власноруч. Це перший такий модем у пристроях компанії.

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Xiaomi запевняє, що цей новий модем на 35% енергоефективніший, ніж той, що стояв у попередній версії S4. У підсумку, автономність теж виросла:

  • До 9 днів роботи з активним мобільним підключенням (на 2 дні більше, ніж у попередника)
  • До 4 днів у режимі активного навантаження
  • До 15 днів у парі зі смартфоном (якщо використовувати режим «підняття для активації»)
  • До 5 днів з постійно активним дисплеєм
Ювілейний годинник Xiaomi Watch S4 отримав чип та модем власної розробки
Процесор Xiaomi Xring T1

Так, це ще не 5G, але сам факт, що компанія зробила власний модем, — це великий крок у бік повної апаратної незалежності. І це вже не перший такий крок ─ новий смартфон Xiaomi 15S Pro також отримав процесор власної розробки XRING O1.

Ювілейний годинник Xiaomi Watch S4 отримав чип та модем власної розробки
Покращення автономності завдяки процесору Xiaomi Xring T1

Корпус нового Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition виготовлений з нержавіючої сталі, як і в базовій версії S4, але модель з eSIM отримала деякі преміум-деталі, як от безель зі спеченого карбону та скло Dragon Glass замість звичайного. Це все додає як візуальної привабливості, так і міцності. Смартгодинник має AMOLED-дисплей діагоналлю 1,43 дюйма з роздільною здатністю 466×466 пікселів і піковою яскравістю 1500 ніт.

Новий чип дозволив додати кілька цікавих функцій. Коли годинник використовується як пульт для знімання — на ньому тепер видно живе прев’ю з камери смартфона. Також підтримуються анімаційні шпалери, які раніше були недоступні. А ще годинник тепер може відчиняти автомобілі Xiaomi й навіть керувати багажником. Це ще одне підтвердження того, що Xiaomi серйозно будує екосистему, де всі пристрої працюють разом.

Новий Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition — це не просто святкова версія. Це заявка на новий рівень самостійності бренду. Власний чип, власний 4G-модем, глибока інтеграція з іншими пристроями екосистеми — усе це показує, що Xiaomi поступово переходить від ролі «технічного збирача» до повноцінного розробника з контролем над усім: від заліза до софту. Така собі китайська версія Apple?

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Джерело: gsmarena

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