Ювілейний годинник Xiaomi Watch S4 отримав чип та модем власної розробки

Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition

Xiaomi вже давно не просто виробник смартфонів — компанія стрімко розширює свою екосистему, охоплюючи ґаджети, побутову техніку і навіть автомобілі. І от, у свій 15-й день народження, бренд представив нову версію розумного годинника Watch S4 ─ Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition. Але цього разу це не просто косметичне оновлення. Усередині працює перший власний чип компанії з підтримкою 4G. Це очевидний стратегічний крок, який показує, куди рухається Xiaomi.

У центрі уваги — фраза «XRING INSIDE», яка прикрашає корпус годинника. Вона вказує на головну новинку — фірмовий чип Xring T1, створений Xiaomi. І найцікавіше в ньому — не просто швидкодія чи енергоефективність, а вбудований модем 4G LTE, який теж розроблений власноруч. Це перший такий модем у пристроях компанії.

Xiaomi запевняє, що цей новий модем на 35% енергоефективніший, ніж той, що стояв у попередній версії S4. У підсумку, автономність теж виросла:

До 9 днів роботи з активним мобільним підключенням (на 2 дні більше, ніж у попередника)

До 4 днів у режимі активного навантаження

До 15 днів у парі зі смартфоном (якщо використовувати режим «підняття для активації»)

До 5 днів з постійно активним дисплеєм

Так, це ще не 5G, але сам факт, що компанія зробила власний модем, — це великий крок у бік повної апаратної незалежності. І це вже не перший такий крок ─ новий смартфон Xiaomi 15S Pro також отримав процесор власної розробки XRING O1.

Корпус нового Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition виготовлений з нержавіючої сталі, як і в базовій версії S4, але модель з eSIM отримала деякі преміум-деталі, як от безель зі спеченого карбону та скло Dragon Glass замість звичайного. Це все додає як візуальної привабливості, так і міцності. Смартгодинник має AMOLED-дисплей діагоналлю 1,43 дюйма з роздільною здатністю 466×466 пікселів і піковою яскравістю 1500 ніт.

Новий чип дозволив додати кілька цікавих функцій. Коли годинник використовується як пульт для знімання — на ньому тепер видно живе прев’ю з камери смартфона. Також підтримуються анімаційні шпалери, які раніше були недоступні. А ще годинник тепер може відчиняти автомобілі Xiaomi й навіть керувати багажником. Це ще одне підтвердження того, що Xiaomi серйозно будує екосистему, де всі пристрої працюють разом.

Новий Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition — це не просто святкова версія. Це заявка на новий рівень самостійності бренду. Власний чип, власний 4G-модем, глибока інтеграція з іншими пристроями екосистеми — усе це показує, що Xiaomi поступово переходить від ролі «технічного збирача» до повноцінного розробника з контролем над усім: від заліза до софту. Така собі китайська версія Apple?

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Джерело: gsmarena