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Вийшов повноцінний трейлер серіалу «Будинок дракона» із всесвіту «Ігри престолів» (прем’єра вже 21 серпня)

Вийшов повноцінний трейлер серіалу «Будинок дракона» із всесвіту «Ігри престолів» (прем’єра вже 21 серпня)

Рівно за місяць до прем’єри канал HBO опублікував повноцінний трейлер серіалу “Будинок дракона” / House of the Dragon, який є приквелом до блокбастера “Гра престолів” / Game of Thrones.

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Як неважко здогадатися, новий проект розповість про сім’ю Таргарієнів, однією з ключових особливостей якої виступали бойові дракони. Шоураннери вирішили розповісти глядачам про найважливішу подію у долі династії – громадянську війну, що увійшла в історію під назвою «Танець драконів».

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У серіалі з’являться король Візеріс I (Педді Консідайн), його брат і спадкоємець Залізного трону принц Деймон Таргарієн (Мет Сміт), а також принцеса Рейніри Таргарієн (Емма Д’Арсі), правиця короля Отто Хайтауер Кук) та інші.

Шоураннерами серіалу виступили Мігель Сапочник та Райан Кондал, прем’єра відбудеться 21 серпня 2022 року, у першому сезоні буде лише 10 серій.


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