Вийшов повноцінний трейлер серіалу «Будинок дракона» із всесвіту «Ігри престолів» (прем’єра вже 21 серпня)

Рівно за місяць до прем’єри канал HBO опублікував повноцінний трейлер серіалу “Будинок дракона” / House of the Dragon, який є приквелом до блокбастера “Гра престолів” / Game of Thrones.

Як неважко здогадатися, новий проект розповість про сім’ю Таргарієнів, однією з ключових особливостей якої виступали бойові дракони. Шоураннери вирішили розповісти глядачам про найважливішу подію у долі династії – громадянську війну, що увійшла в історію під назвою «Танець драконів».

У серіалі з’являться король Візеріс I (Педді Консідайн), його брат і спадкоємець Залізного трону принц Деймон Таргарієн (Мет Сміт), а також принцеса Рейніри Таргарієн (Емма Д’Арсі), правиця короля Отто Хайтауер Кук) та інші.

Шоураннерами серіалу виступили Мігель Сапочник та Райан Кондал, прем’єра відбудеться 21 серпня 2022 року, у першому сезоні буде лише 10 серій.