Процесор Intel Core i9-14900KS для досягнення частоти 6,2 ГГц вимагає вищу напругу, а PBP досягає 150 Вт

Як очікується, новий процесор Intel Core i9-14900KS надійде в продаж приблизно в середині березня. Однак очевидно, що деякі рітейлери не чекають на закінчення офіційного ембарго на продаж, оскільки в мережі вже можна знайти фотографії коробок та самих процесорів.

Core i9-14900KS — це 24-ядерний процесор для платформи LGA1700. Він має 8 продуктивних ядер (P-Core) та 16 ефективних ядер (E-Core). Суфікс KS означає Special Edition, що в цьому випадку говорить про вищі тактові частоти та збільшене енергоспоживання.

Новий процесор зможе штатно досягати частоти 6,2 ГГц в режимі автоматичного розгону (6,0 ГГц у попередньої топової моделі Core i9-14900K). Проте для цього довелося збільшити робочу напругу чипа. Нові дані свідчать, що Intel Core i9-14900KS потребує 1,498 В для досягнення тактової частоти 6,2 ГГц. Водночас збільшився показник Processor Base Power – зі 125 Вт до 150 Вт.

Дехто вже отримав у свої руки новий процесор Intel Core i9-14900KS та провів деякі тести з ним. Схоже чип потребує нового BIOS, щоб повністю розкрити свій потенціал, але користувач уже зміг досягти оцінки P-core SP (Silicon Prediction) 120 та E-Core SP 67 балів. Для порівняння, масштабне тестування за тією ж методологією показує, що Core i9-14900K та Core i9-14900KF мають P-Core SP 99,4 та 108,6 бала відповідно. Значення E-Core SP у ​​14900KS виявилось гіршим, ніж у версій K і KF, які набрали в середньому 81,7 і 81 бал. Невдовзі слід очікувати появи нових результатів тестів процесора.

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Джерело: videocardz

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