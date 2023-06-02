Процесору Intel 8088 виповнилося 44 роки: чому він важливий та як це було

Чип Intel 8088 був випущений 1 червня 1979 року. У складі першого IBM PC він став першим масовим процесором х86 – представником тієї архітектури, на якій базуються переважна більшість процесорів у сучасних ПК.

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Насправді Intel 8088 є модифікацією Intel 8086, випущеного роком раніше, у червні 1978 року. Обидва чипи мали 16-бітні регістри. Основна відмінність між двома процесорами полягає в тому 8086 був оснащений 16-бітною шиною даних, а 8088 – лише 8-бітною. Ця різниця стане ключем до ширшого використання 8088. Ось його офіційні характеристики:

Тактова частота: 8 МГц, 4,77 МГц

Техпроцес: 3 мікрони

Кількість транзисторів: 29 000

Адресна пам’ять: 64 КБ

Швидкість шини: 8 МГц, 4,77 МГц

Наприкінці 1970-х та на початку 1980-х персональні комп’ютери тільки з’являлися. Apple, Commodore, Tandy та виробник ігрових приставок Atari випускали власні моделі ПК. IBM, раніше відома своїми мейнфреймами, призначеними для великих корпорацій, вирішила увійти на цей новий ринок та випустити власний ПК.

Для прискорення розробки окремих елементів IBM звернулася до сторонніх компаній. Причиною поспіху та небажання все розробляти самостійно була висока конкуренція на ринку, яка вимагала вивести новий продукт якомога раніше. На сайті IBM сказано:

«Вони звернулися до Microsoft за операційною системою (QDOS, перейменованою в PC-DOS, яка пізніше випускалася Microsoft як MS-DOS) і Intel за процесором 8088. Вони вибрали наявний монітор від IBM Japan та матричний принтер від Epson. Тільки клавіатура та системний блок були власними розробками IBM».

То чому IBM вибрала процесор Intel 8088 для першого ПК? Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявляв, що він та Пол Аллен підштовхнули IBM до використання 16-бітного процесора. Девід Бредлі, один із конструкторів першого IBM PC, виклав чотири основні причини вибору Intel 8088:

«1. Необхідно було подолати обмеження адресації 64 Кбайт. Ця вимога означала, що ми мали використовувати 16-бітний мікропроцесор. 2. Процесор та його периферія мали бути доступні відразу. Часу на розробку нових мікросхем LSI не було, а терміни виготовлення означали, що потрібно було відразу отримати необхідну кількість. 3. Ми не могли дозволити собі тривалий період досліджень. Нам довелося використати технологію, з якою ми були знайомі. І нам потрібен був багатий набір мікросхем підтримки. Ми хотіли систему з контролером прямого доступу до пам’яті, контролером переривань, таймерами та паралельними портами. 4. Для процесора мали існувати операційна система та прикладне програмне забезпечення. Ми вибрали 8088 через його 8-бітну шину даних. Менша шина заощадила кошти на ОЗУ, ПЗУ та системну логіку».

Перший IBM PC був випущений 12 серпня 1981 року і коштував $1565. Він швидко став успішним та призвів до створення сумісних ПК іншими компаніями. Усі вони використовували версії процесорів Intel x86.

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Зараз архітектура x86 широко використовується і буде популярною ще довго. Intel не залишає спроб позбутися її застарілих елементів. У 2000-х компанія спробувала уникнути цієї архітектури за допомогою 64-бітного процесора Itanium, але зазнала невдачі. Зараз компанія просуває x86S – спробу позбавитися від 16-бітних та 32-бітних операцій в x86.

Джерело: Neowin