Режисер Квентін Тарантіно і кадри з фільму «Ніндзя п'яти стихій» / Depositphotos

Коли йдеться про хороші фінали в кіно, зазвичай на думку спадають такі класичні стрічки як «Втеча з Шоушенка» чи «Громадянин Кейн», однак у режисера Квентіна Тарантіно дещо інакші думки на цей рахунок.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Тарантіно вважає, що найкращий фінал в історії кіно запропонував «Ніндзя п’яти стихій» / Five Element Ninjas — бойовик 1982 року за режисури Чжена Че. Попри те, що фільм про бойові мистецтва різко контрастує з вищеназваними й безперечно культовими проєктами, він далеко не найшанованіший у своєму жанрі. Але у Квентіна, який раніше доволі різко розкритикував «Дюну» Дені Вільньова, доволі специфічні смаки.

«Ніндзя п’яти стихій» — це історія про помсту, зраду та намагання довести до досконалості мистецтво навичок ніндзя. За сюжетом, кілька учнів бойових мистецтв об’єднуються, аби вистояти в серії битв з угрупованням з однойменною до фільму назву, яку очолює Мудо, головний лиходій. Фінальний бій, який так вподобав Тарантіно, завершується тим, що Мудо фактично розривають на дві частини.

Кадри фільму «Ніндзя п’яти стихій»

Свої коментарі режисер надав у подкасті Pure Cinema (через Screen Rant), де розказував, як передивлявся фільм з акторською та знімальною командами драми «Джанґо вільний». Семюел Л. Джексон, який, за словами Тарантіно, бачив цей фільм раніше, але багато років тому, відреагував на сцену, сказавши: «Вона така ж крута, якою я її й пам’ятав!».

Нагадаємо, що раніше Тарантіно розхвалив серіал «Новини» / The Newsroom, відзначивши Аарона Соркіна, як «найкращого автора діалогів» в Голлівуді, а також хіт жахів Netflix, що, на думку режисер, «не має конкурентів» в жанрі. Також режисер назвав найкращий бойовик 2025 року, фільм, який вважає одним із кращих режисерських дебютів в історії, та два найкращі «фільми для тусовок» всіх часів.