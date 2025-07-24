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Новини Кіно 24.07.2025 comment views icon

Квентін Тарантіно вважає, що цей бойовик 1980-х містить «найкращий фінал в історії кіно»

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Квентін Тарантіно вважає, що цей бойовик 1980-х містить «найкращий фінал в історії кіно»
Режисер Квентін Тарантіно і кадри з фільму «Ніндзя п'яти стихій» / Depositphotos

Коли йдеться про хороші фінали в кіно, зазвичай на думку спадають такі класичні стрічки як «Втеча з Шоушенка» чи «Громадянин Кейн», однак у режисера Квентіна Тарантіно дещо інакші думки на цей рахунок.

Тарантіно вважає, що найкращий фінал в історії кіно запропонував «Ніндзя п’яти стихій» / Five Element Ninjas — бойовик 1982 року за режисури Чжена Че. Попри те, що фільм про бойові мистецтва різко контрастує з вищеназваними й безперечно культовими проєктами, він далеко не найшанованіший у своєму жанрі. Але у Квентіна, який раніше доволі різко розкритикував «Дюну» Дені Вільньова, доволі специфічні смаки.

«Ніндзя п’яти стихій» — це історія про помсту, зраду та намагання довести до досконалості мистецтво навичок ніндзя. За сюжетом, кілька учнів бойових мистецтв об’єднуються, аби вистояти в серії битв з угрупованням з однойменною до фільму назву, яку очолює Мудо, головний лиходій. Фінальний бій, який так вподобав Тарантіно, завершується тим, що Мудо фактично розривають на дві частини.

Кадри фільму «Ніндзя п’яти стихій»

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Свої коментарі режисер надав у подкасті Pure Cinema (через Screen Rant), де розказував, як передивлявся фільм з акторською та знімальною командами драми «Джанґо вільний». Семюел Л. Джексон, який, за словами Тарантіно, бачив цей фільм раніше, але багато років тому, відреагував на сцену, сказавши: «Вона така ж крута, якою я її й пам’ятав!».

Нагадаємо, що раніше Тарантіно розхвалив серіал «Новини» / The Newsroom, відзначивши Аарона Соркіна, як «найкращого автора діалогів» в Голлівуді, а також хіт жахів Netflix, що, на думку режисер, «не має конкурентів» в жанрі. Також режисер назвав найкращий бойовик 2025 року, фільм, який вважає одним із кращих режисерських дебютів в історії, та два найкращі «фільми для тусовок» всіх часів.

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