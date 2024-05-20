Пригодницький екшн «Королівство планети мавп» заробив $237 млн за 2 вікенди — і це четвертий «за касою» фільм 2024 року

Четверта глава франшизи про «Мавп» заробила $101 млн у прокаті США та $136 млн за кордоном.

Наразі глобальні збори пригодницького екшена «Королівство планети мавп» сягають $237 млн — за два тижні прокату стрічка забезпечила собі четверте місце серед найкасовіших фільмів року після другої «Дюни» ($710 млн), «Ґодзілла та Конг: Нова імперія» ($561 млн) та «Кунг-фу Панда 4» ($533 млн).

Серед закордонних ринків відзначились Китай ($20, 4 млн), Франція ($13,8 млн), Мексика ($12 млн) та Велика Британія ($10 млн).

Виробництво фільму «Королівство планети мавп» обійшлось у $160 млн. За прогнозами, стрічка Веса Болла має усі шанси повторити успіх попередніх частин. «Повстання планети мавп» і «Війна за планету мавп» заробили $481 млн і $490 млн відповідно, тоді як «Світанок планети мавп» — поки «найбагатший» у 56-річній франшизі з $710 млн.

Дія фільму розгортається задовго до правління Цезаря (вождя революції у виконанні Енді Серкіса) та розповідає про молоду мавпу на ім’я Ноа (Овен Тіґ), що вирушає у виснажливу подорож з людиною на ім’я Мей (Фрея Аллан), результати якої визначать подальший розвиток як мавп, так і людей.

Онлайн-курс "Тестування API" від robot_dreams. Навчіться працювати з API на просунутому рівні та проводити навантажувальні тестування, щоб виявляти потенційні проблеми на ранніх етапах розробки. Програма курсу і реєстрація

Тим часом комедійне фентезі Джона Кразінські «‎Уявні друзі» на сьогодні заробило загалом $59 млн ($35 млн прийшлися на внутрішній прокат, тоді як міжнародний приніс $24 млн). Виробництво фільму обійшлося Paramount у $110 млн.

«‎Уявні друзі» зосереджується на історії сусідів (Раян Рейнольдс і Кейлі Флемінг), які можуть бачити уявних друзів інших людей. В оригіналі до озвучування фільму приєдналися такі відомі зірки як Стів Карелл (який вперше співпрацює з Кразінські після «Офісу»), Метт Деймон, Емілі Блант, Бредлі Купер та Джордж Клуні.

Онлайн-курс "Тестування API" від robot_dreams. Навчіться працювати з API на просунутому рівні та проводити навантажувальні тестування, щоб виявляти потенційні проблеми на ранніх етапах розробки. Програма курсу і реєстрація

Джерело: Variety