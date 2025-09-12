Прислухайтесь до порад Скіфа: ДСНС і творці S.T.A.L.K.E.R. 2 випустили відео про небезпеку підозрілих предметів

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

GSC Game World разом із ДСНС України запустили спільну ініціативу, щоб привернути увагу молоді до вибухонебезпечних предметів.

Українські розробники нагадують, що через повномасштабну війну на вулицях і в полях можна натрапити на небезпечні предмети — вибухівка схована в іграшки, коробки чи дроти — які здатні серйозно травмувати або призвести до смерті. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, автори S.T.A.L.K.E.R. 2 випустили відео, де головний герой гри Скіф закликає підлітків бути обережними.

“Прислухайтеся до порад від Скіфа! Не торкайтеся нічого підозрілого: ні дротів, ні коробок, ні іграшок. Пам’ятайте: не підходьте. Не торкайтеся! Телефонуйте 101”, — йдеться в повідомленні.

Зі свого боку ДСНС каже, що мета проєкту — пояснити правила безпеки тим, хто найбільше потребує захисту — підліткам, особливо хлопцям віком 14–17 років. Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ та Rating Group (2024), саме ця група найчастіше поводиться ризиковано.

Окремо про S.T.A.L.K.E.R. 2 додамо, що розробники готуються офіційно додати прилад нічного бачення. Його поява очікується разом з патчем 1.6, який може принести квест зі старим знайомим з оригінальної трилогії. Ще чекаємо більше новин про DLC, які перейшли в стадію активної розробки. Єдине, що відомо — доповнення якось торкатиметься Дуги.