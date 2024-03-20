PS5 Pro: чого чекати від нової консолі Sony

Нещодавній витік характеристик PS5 Pro (кодова назва Trinity) остаточно розвіяв всі сумніви — нова консоль Sony вийде цієї осені. Чого саме геймерам очікувати від mid-gen?

Спеціалісти каналу Digital Foundry, відомого детальними технічними розборами сучасних технологій та графіки в іграх, услід за інсайдером Томом Гендерсоном підтвердили витік внутрішньої документації PS5 Pro. До речі, Sony начебто проводить службове розслідування та ймовірно посилить внутрішні заходи безпеки. Редактори Digital Foundry випустили спеціальний випуск подкасту Direct Special тривалістю понад годину, у якому детально проаналізували специфікації, поділилися новими даними та думками щодо майбутнього оновлення консолі, яка вийшла наприкінці 2020 року й нещодавно увійшла «у другу половину життєвого циклу».

Характеристики (попередні) PS5 Pro. Порівнюємо з PS5, PS4/PS4 Pro

Для початку — попередні ключові технічні характеристики PS5 Pro. Для простоти та зручності звели дані у таблицю та для порівняння вказали відповідні параметри актуальної PS5, а також пару PS4/PS4 Pro

PS5 PS5 Pro PS4 PS4 Pro GPU 36 обчислювальних блоків AMD RDNA2, до 2,23 ГГц (змінна частота) 60 обчислювальних блоків AMD RDNA3, 2,18 ГГц 18 обчислювальних блоків Radeon GCN, 800 МГц 36 покращених обчислювальних блоків GCN, 911 МГц CPU 6 нм, 8 ядер/16 потоків, AMD Zen 2, до 3,5 ГГц (змінна частота) 6 нм, 8 ядер/16 потоків, AMD Zen 2, до 3,85 ГГц (змінна частота) 28 нм, 8 ядер/16 потоків, AMD Jaguar, 1,6 ГГц 16 нм, 8 ядер/16 потоків, AMD Jaguar, 2,1 ГГц RAM, розрядність інтерфейсу і пропускна спроможність 16 ГБ GDDR6 (14 Гбіт/с), 256 біт, 448 ГБ/с 16 ГБ GDDR6, (18 Гбіт/с), 256 біт, 576 ГБ/с 8 ГБ GDDR5, 256 біт, 176 ГБ/с 8 ГБ GDDR5 (+ 1 ГБ DDR3), 256 біт, 218 ГБ/с Обсяг оперативної пам’яті, який доступний іграм, ГБ 12,5 13,7 5 5,5 Теоретична продуктивність, TFLOPs (FP32) 10,3 терафлопс 33,5 терафлопс 1,8 терафлопс 4,2 терафлопс Максимальне енергоспоживання (під час ігор), Вт 205 н/д 148 (79 — PS4 Slim) 154 Рекомендована роздрібна ціна в США $500 ($400 за версію без приводу) $600 (очікувана) за модель без приєднувального приводу $300 $400

Головні відмінності PS5 Pro — ключові тези аналізу Digital Foundry

Щодо CPU PS5 Pro, великих змін тут не очікується, окрім підвищення максимальної робочої частоти до 3,85 ГГц (+10%). Що дасть цей турборежим для ігор на практиці, поки не дуже зрозуміло. Все більше і більше ігор на консолях поточного покоління впирається в CPU, але скільки-небудь відчутний приріст частоти кадрів під час переходу з PS5 на PS5 Pro малоймовірний. За словами Річарда Ледбеттера з Digital Foundry, що обмеження в іграх, які більше покладаються на CPU, нікуди не дінуться, і 30 fps в таких іграх на PS5 не перетворяться магічним чином на суперплавні 60 fps PS5 Pro. Водночас ці 10% в турборежимі здатні забезпечити стабільнішу частоту в іграх з цільовими 30 fps, які наразі мають з цим проблеми через обмеження CPU.

Головна відмінність між PS5 і PS5 Pro полягає в GPU — грубе нарощування обчислювальних блоків (з 36 до 60), як це раніше зробила Microsoft в архітектурі Xbox Series X, забезпечить приріст номінальної продуктивності з 10,3 терафлопс до 33,5 терафлопс, тоді як реальна зросте приблизно на 45% (саме це значення вказує Sony в документації для розробників). На практиці продуктивність рейтрейсингу зросте в 3-4 рази — розробникам більше не доведеться йти на компроміс та обирати той чи інший ефект (тіні, віддзеркалення, глобальне освітлення, глобальне освітлення, etc). Дотягнутися до рівня Cyberpunk 2077 на RTX 4090 навряд чи вийде, але ігри на PS5 Pro помітно погарнішають.

GPU — лише одна з вагомих змінних рівняння реальної продуктивності. Інша не менш вагома змінна — пам’ять. І тут PS5 Pro теж запропонує кілька важливих оновлень. За незмінного обсягу та типу частота пам’яті збільшиться з 14 до 18 Гбіт/с, а максимальна пропускна здатність зросте з 448 ГБ/c до 576 ГБ/c. Фактична пропускна здатність може зрости ще більше завдяки архітектурним вдосконаленням. Є припущення, що GPU PS5 Pro вирізнятиметься низкою архітектурних поліпшень RT, які AMD планує для майбутніх відеокарт RDNA 4. На папері вони виглядають перспективно, але важливо зазначити, що значною мірою приріст графічної продуктивності PS5 Pro буде досягнуто фізичним нарощуванням обчислювальних блоків — кристал GPU PS5 Pro набагато більший за площею, ніж GPU PS5.

В PS5 Pro дебютує апаратний ML-апскейлер PSSR — аналог Nvidia DLSS, який має якісно розтягувати 1080p до 4K за 2 мс на кадр (відповідає швидкодії FSR 2). Кадр з частотою 120 Гц коштуватиме 8,3 мс, з частотою 60 Гц — 16,7 мс, а 30 fps обійдуться в 33,3 мс. Тож 4K/120 fps чи 8K/60 fps, на які націлюється Sony в наступному поколінні, наразі викликають питання. Та і 8K-дисплеї поки не стали мейнстримом. Позаяк апскейлер зворотно сумісний з іграми для PS5, тож розробникам достатньо буде випустити невеликі патчі для забезпечення підтримки PSSR (перезбирати ігри не знадобиться). Технологія здатна підтягнути графіку в іграх, де продуктивність обмежує саме GPU.

У файлах з витоку PS5 Pro є згадка щодо ML-процесора власної розробки Sony для апаратного прискорення обробки завдань штучного інтелекту, який, судячи з усього, інтегрували в APU. Його продуктивність — 300 TOPS (трильйонів операцій на секунду).

В PS5 Pro розробникам Sony вдалося викроїти розробникам додаткові 1,2 ГБ системної пам’яті — так, PS5 цілком вистачає пам’яті для виводу картинки 4K, але зайвими вони точно не будуть. Наприклад, для PSSR потрібно 250 МБ пам’яті (180 МБ для бібліотеки PSML і 64 МБ для самої гри). Окрім того, ефекти трасування променів (зокрема, BVH-структури, що використовуються для розрахунку відскоків променів) досить голодні на пам’ять. Розробники точно знайдуть куди прилаштувати ці додаткові 1,2 ГБ пам’яті.

PS5 Pro коштуватиме щонайменше $600 за цифрову версію без приєднувального приводу, вважають в Digital Foundry.

Апгрейд на PS5 Pro і майбутнє ігрових консолей

У підсумку: з одного боку, PS5 Pro усуває ключові недоліки актуальної PS5 — відсутність нормального аналога апскейлера DLSS (нейромережевого, з апаратним прискоренням) та слабкий рейтрейсинг (артефакти та інші компроміси щодо графіки). Фактично можна виділити три ключові переваги PS5 Pro над базовою PS5 — вища частота кадрів, значно покращена графіка та вдосконалені функції рейтрейсингу. З іншого, зараз PS5 Pro виглядає не таким масштабним апдейтом, як свого часу PS4 Pro. Не можна повністю відкидати якісь потенційні сюрпризи під час анонсу, але зараз це здається вкрай малоймовірним.

Головне питання — як Sony рекламуватиме PS5 Pro і чи вистачить перелічених переваг, щоб переконати якомога більше споживачів оновитися? Відповідь зможемо отримати лише з часом. Ризикнемо припустити, що GTA VI, Death Stranding 2 та інші ігри можуть добре допомогти Sony продати PS5 Pro як найпотужнішу консоль цього покоління без додаткових аргументів. Все вказує на те, що Microsoft не збирається прямо відповідати на PS5 Pro потужнішою Xbox, а, ймовірно, натомість прискорить вихід некст-ґен консолі.

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Водночас вже зараз PS5 Pro чітко окреслює напрямок розвитку та потенційне майбутнє ігрових технологій. Фактично його задала NVIDIA ще у 2018 році, розробивши спеціальний обчислювальний блок для трасування променів і машинного навчання. Її приклад наслідувала Intel, а торішній витік документів у справі Microsoft проти FTC лише допоміг пересвідчитися, що аппаратне трасування і машинне навчання — майбутнє ігрових консолей. І буде цікаво подивитися, як розробники використовуватимуть можливості ML для інших цілей, окрім масштабування.

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