Пункти вакцинації від ковіду — ЛУН Місто та Helsi запустили інтерактивну мапу з можливістю онлайн-запису на процедуру

Команда ЛУН Місто разом з розробниками Helsi створили інтерактивну мапу пунктів вакцинації від COVID-19 — вона вже доступна за цим посиланням. Оновлення Корисної карти ЛУН Місто не тільки підкаже, де знайти найближчий пункт вакцинації, а й дозволить відразу переглянути можливість онлайн-запису на процедуру.

Інструмент охоплює регіони України, крім тимчасово окупованих територій. На мапу нанесені пункти державних та приватних установ, передусім заклади, де можна записатись на щеплення онлайн через сайт або додаток Helsi. Також для зручності користувачів вказані телефони пунктів, адреса, зазначений кабінет. Додатково можна отримати інформацію про тип вакцини та уточнити можливість отримання бустерної дози в конкретному пункті.

Корисна карта ЛУН Місто була запущена у березні 2022, щоб допомогти українцям знайти аптеки, заправки, супермаркети, які працюють під час війни. Відтоді розробники активно розвивають сервіс — наприкінці квітня з’явився окремий шар з вулицями, які нещодавно перейменували через російські назви. Тепер же виникла необхідність у створенні інтерактивної карти з пунктами вакцинації від ковіду

На початку місяця МОЗ попередило про нову хвилю захворюваності у жовтні та внесло зміни у кампанію вакцинації — відомство дозволило друге бустерне щеплення проти коронавірусу для всіх охочих та вакцинацію дітей від 5 років. Водночас сьогодні стало відомо, що у Тернополі з 22 вересня відновлюють обов’язкове носіння масок у місцях масового скупчення людей — це перше місто, у якому запроваджують масковий режим та додаткові карантинні обмеження на зростання захворюваності на COVID-19 після 24 лютого.