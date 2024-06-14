Renault представила перший електромобіль в лінійці Alpine – A290 з ціною €38 тис. матиме автономність до 380 км

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Renault зміцнює свій бренд спортивних автомобілів Alpine першою повністю електричною моделлю під назвою A290.

Новий електромобіль Renault Alpine A290 зможе проїхати до 380 км на одному заряді акумулятора, а розгін до швидкості 100 км/год займатиме 6,4 секунди. Ціна цієї моделі стартуватиме з позначки €38 тис.

A290 стане першою з семи повністю електричних моделей, запланованих для виходу в найближчому майбутньому. Поки що компанія не розкриває інформацію про всю лінійку. Відомо лише, що в наступному році також планується запропонувати кросовер.

Випуск A290 є ключовою частиною цілі головного виконавчого директора Луки де Мео, щоб дохід Alpine перевищив €8 млрд до кінця десятиліття. Це досить амбітна мета для бренду, який продав лише 4300 автомобілів минулого року. A290 буде вироблятися у Франції на базі платформи, розробленої за допомогою підрозділу Ampere. Постачання розпочнеться наприкінці цього року.

Renault планує залучити нових інвесторів, можливо, включаючи китайську Zhejiang Geely Holding Group, щоб зміцнити бренд. Тим часом Alpine веде переговори з AutoNation про угоду про дистрибуцію в США, а також планує розширюватися в Китаї. Alpine також розглядає інші партнерства для США.

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Джерело: bloomberg

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