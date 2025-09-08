Режисер "Чужий: Ромул" пішов із сиквелу, щоб поступитись місцем Рідлі Скотту, — інсайдери

Новини Кіно 08.09.2025 comment views icon

Феде Альварес написав сценарій до сиквелу фільму “Чужий: Ромул”, однак минулого тижня оголосив, що не повернеться до режисури. Причина, за чутками, полягає у “творчому конфлікті” з Рідлі Скоттом.

В останній офіційній заяві Альварес каже, що вирішив “передати естафету наступнику”, а пошуки нового режисера тривають. Інсайдер Джефф Снайдер (через Word of Reel) натомість каже, що Феде “попросили піти з проєкту”, а ініціатором був сам Скотт.

“Вся ця ідея “ми передаємо естафету”… Ну ви ж говорили й планували все це протягом останнього року. Феде хотів запросити Майкла Фассбендера, але Рідлі сказав “ні”, бо “я, можливо, захочу повернутися до франшизи”. Очевидно, що виграє цю битву Рідлі. Це були творчі розбіжності, скажімо так”.

Конфлікт є цілком реальною причиною, зважаючи на те, що ще у червні Альварес, який створив касово успішний “Чужий: Ромул” заявляв, що готує сиквел і планує розпочати знімання із власною режисурою цієї осені.

Рідлі Скотт офіційно покінчив із «Чужим» і вважає, що франшиза «завмерла» ще після «Воскресіння»
Сігурні Вівер і Рідлі Скотт на зніманнях “Чужого” / Virtual History

Очевидно, вибір нового керівника тепер ляже на плечі Скотта. Можливо, “Чужий: Ромул 2” зрежисує творець хітового серіалу “Чужий: Земля” Ной Гоулі, або все ж таки Рідлі лишить цю роль собі. Цілком можливо, оскільки режисер, який започаткував франшизу з “Чужим” 1979 року та зняв два суперечливі приквели “Прометей” і “Заповіт”, у серпні оголосив, що зніме ще один “Чужий”, якщо з’явиться гарна ідея. Виходить, вона з’явилася, але в чужій (іронічно) голові?

“Чужий: Ромул” із Кейлі Спейні в ролі “сучасної Ріплі” вийшов на екрани торік і неочікувано став касовим хітом, заробивши $350 млн в прокаті за відносно скромного бюджету в $80 млн. Водночас відгуки були не такими вже й видатними, де серед головних недоліків визначали суперечливий фінальний акт. Наразі у “Ромула” 80% на Rotten Tomatoes.

“Я б усе зіпсував”: Рідлі Скотт відмовився зняти “Термінатор 3” з гонораром у $20 млн

