Серіал "Чужий: Земля" побив рекорд франшизи найвищою оцінкою на Rotten Tomatoes

Катерина Даньшина

Серіал "Чужий: Земля" побив рекорд франшизи найвищою оцінкою на Rotten Tomatoes
Новий серіал FX “Чужий: Земля” обійшов за рейтингом давніх лідерів — фільми “Чужий” Рідлі Скотта та “Чужі” Джеймса Кемерона — і став найвище оціненим проєктом франшизи, якщо зважати на бали від критиків.

Наразі у “Чужий: Земля” 96% рейтингу від критиків на Rotten Tomatoes. Для порівняння, оригінальний “Чужий” (1979) має 93%, а “Чужі” (1986) — 94%.

В той самий час із глядацькими оцінками ситуація не така яскрава, серіал FX має всього 72%, тоді як фільми Скотта та Кемерона отримали по 94% рейтингу від аудиторії. У відгуках глядачі здебільшого нарікають на помилки у логіці показаного, повільний темп оповіді та незадовільну акторську гру.

“Чужий: Земля” — це приквел до “Чужого” Рідлі Скотта, події якого відбуваються у 2120 році. В цей час Землею керують п’ять великих корпорацій у складі Вейланд-Ютані, Продіджи, Лінч, Динамік і Трешолд. Кіборги та синтетики співіснують з людьми, але бос Продіджи винаходить гібриди — гуманоїдних роботів із людською свідомістю, де першим прототипом стає дівчина Венді, яка добровільно бере участь у місії з вивезення таємничого вантажу з міжгалактичного корабля після його аварійної посадки на Землю.

Головні ролі взяли на себе Сінді Чандлер, Тімоті Оліфант, Алекс Лотер, Бабу Сізей та Семюел Бленкін. Шоуранером виступив Ноа Гоулі (“Фарго”), а Рідлі Скотт долучився як продюсер.

Наразі для перегляду доступні три епізоди серіалу “Чужий: Земля” із загалом восьми. Решта виходитиме щовівторка до 23 вересня включно.

