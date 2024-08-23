Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 розповіли, скільки у грі фіналів, і показали трейлер про Шрама

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Євген Григорович, голова студії GSC Game World, та Євген Кулик, технічний продюсер, розповіли про особливості майбутньої гри в інтерв’ю для IGN під час Gamescom 2024.

Вони уточнили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 матиме три кінцівки замість раніше анонсованих чотирьох. Щоби побачити весь контент, гравцям доведеться пройти гру кілька разів. Розробники не розкрили інформацію про наявність «істинного» фіналу, залишивши це питання без чіткої відповіді.

Пізніше IGN опублікував півторахвилинний геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Відео містить нові фрагменти ігрового процесу та показує знайомого персонажа.

У ролику з’являється найманець на прізвисько Шрам — головний герой «S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо». Образ цього персонажа, можливо, втілив Олександр «Сей» Лаптій, боєць полку «Азов», який раніше згадував про свою участь у створенні гри.

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Трейлер продемонстрував кілька знайомих локацій: млин, радіолокаційну станцію «Дуга», дитячий садок у Прип’яті та загадкові екрани для «промивання мізків», які гравці бачили наприкінці «Чистого неба».

Команда GSC Game World зараз зосередилася на оптимізації гри та усуненні помилок. Розробники висловили впевненість у тому, що зможуть випустити S.T.A.L.K.E.R. 2 вчасно — 20 листопада. Гра вийде на PC (Steam, GOG, EGS), Xbox Series X, S та буде доступна в Game Pass.

Нагадаємо, нещодавно китайські журналісти поділилися враженнями від демоверсії S.T.A.L.K.E.R. 2.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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