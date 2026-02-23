Stop Killing Games / Будівля Європарламенту via Depositphotos

Рух за права геймерів Stop Killing Games створить неурядові організації в ЄС та США, щоб лобіювати закони проти видавців, які вимикають підтримку ігор і фактично забирають до них доступ після покупки.





Автор кампанії Росс Скотт у новому відео повідомив, що дві НУО працюватимуть над тим, щоб вимоги Stop Killing Games стали частиною законодавства ЄС. Вони також створять систему, через яку користувачі зможуть скаржитися на видавців за скасування доступу до вже придбаних ігор.

Сам рух з’явився у 2024 році після того, як Ubisoft припинила підтримку The Crew (2014 рік) і повністю прибрала її з бібліотек гравців. Це стало головним тригером для руху Stop Killing Games. На сьогодні Скотт пояснив, що формат НУО дасть руху “безперечні переваги”, наприклад, дозволить вести довгострокове контрлобіювання.

“Ми сподіваємося, що Громадянська ініціатива буде прийнята або додана до Закону про цифрову справедливість, але якщо це не вдасться, все ще існує можливість додавання до перегляду Директиви про цифровий контент”, — каже він.

Перша петиція зібрала понад 1,4 млн підписів, що зобов’язує Європарламент розглянути її. Рух також підтримали відомі люди у гейм-індустрії та політиці, включно з популярними стрімерами та творцем Minecraft Маркусом Перссоном, а також віцепрезидентом Європарламенту Ніколае Штефануце. Окремо уряд Великої Британії розглянув цю петицію наприкінці минулого року. У відповідь вони вирішили не змінювати чинні закони про “цифрове старіння” ігор.





Ще одна мета — постійний нагляд за закриттям ігор. Автор кампанії нагадав, що раніше допомагав створити багатомовний сайт з інструкціями, щоб повідомили про ситуацію з The Crew в органи захисту прав споживачів. Тепер схожу систему можуть зробити для кожного великого випадку, коли гру фактично “вбивають”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Рух очолить німецький політичний діяч Моріц Кацнер, який бере участь у Stop Killing Games з 2025 року. Сам Скотт каже, що поступово передає йому кермо. Він планує залишитися в ролі підтримки ініціатив, а не керувати всім особисто. Однак автор компанії не впевнений у великому ефекті НУО, особливо в США, але сподівається, що увага до проблеми зросте.

“Принаймні, це нікому не зашкодить і може привернути більше уваги до розв’язання проблеми”, — сказав Скотт.

Він також зазначив, що розуміє, чому індустрія активно бореться проти регулювання. За його словами, якщо обмежити агресивну монетизацію та подібні практики, це може коштувати компаніям мільярди. Але при цьому підкреслив, що проблема з повним закриттям ігор виглядає дрібною в порівнянні з витратами на лобістів: “Вони витрачають на лобістів більше грошей для боротьби з цим, ніж на виправлення їхнього процесу розробки”.

У майбутньому Stop Killing Games може піти далі. За словами Скотта, нові неурядові організації розглядають ідею створення глобального руху, щоб мати представництво не лише в ЄС і США, а й в інших регіонах.

Джерело: PC Gamer