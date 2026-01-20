Ринок смартфонів мертвий: в Asus пояснили припинення виробництва

ROG Phone 9/ASUS

На початку року у ASUS заявили, що призупиняють роботу над розробкою нових моделей смартфонів Zenfone та ROG Phone. Наразі у компанії вже офіційно підтвердили та прокоментували це рішення.

За інформацією на Notebookcheck, у рамках гала-вечора у Тайбеї наприкінці минулого року голова ради директорів Джонні Ші підтвердив, що компанія тимчасово призупиняє випуск нових смартфонів та повністю перенаправляє ресурси на дослідження та розробки в інших галузях. Зокрема, у ASUS покладаються на випуск нових комерційних ПК з інтегрованим ШІ та “фізичним” штучним інтелектом, а також робототехніку і смартокуляри.

В інтерв’ю для ЗМІ Ші заявив, що компанія не буде випускати нові моделі смартфонів у майбутньому, додавши, що власники вже випущених моделей отримуватимуть технічну підтримку та оновлення. У ASUS вважають, що ринок смартфонів втратив перспективи подальшого зростання, особливо порівняно з можливостями апаратного забезпечення на базі ШІ. Ресурси, що раніше витрачались на розробку нових смартфонів, тепер будуть спрямовуватись на ПК з ШІ та смартокуляри.

Подібні коментарі змушують серйозно сумніватись у випуску майбутніх моделей смартфонів від ASUS і нинішній рік, скоріш за все, може стати кінцем перебування компанії на ринку мобільних гаджетів, ніж паузою та перезавантаженням. Хоча Джонні Ші прямо не заявляв про повний вихід ASUS з цього ринку, заяви передбачають, що розробка нових Zenfone та ROG Phone може бути призупинена на невизначений термін.

Нещодавно ASUS спільно з GoPro представила новий ноутбук з ШІ ProArt PX13, розроблений спеціально для творців контенту у польових умовах. Разом з тим у 2026 році компанія вперше за багато років повністю зупинить випуск нових моделей смартфонів. ASUS не представить ані Zenfone 13, ані ROG Phone 10. Asus дедалі складніше витримувати конкуренцію з китайськими та південнокорейськими виробниками.