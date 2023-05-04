Samsung анонсувала велике оновлення One UI 5 для смартгодинників Galaxy Watch, яке допоможе покращити якість сну

Samsung випустить велике оновлення ПЗ One UI 5 Watch пізніше цього року разом з пристроями Galaxy Watch наступного покоління.

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Майбутній користувацький інтерфейс Samsung Galaxy Watch отримає покращені функції для контролю здоров’я – зокрема ті, що допоможуть покращити якість сну. Опція Sleep Insights відображатиме рівень кисню в крові й такий цікавий показник як години хропіння.

У компанії вважають, що таким чином користувачі зможуть дізнатись причини власної втоми – навіть в години ранкового пробудження. Або взяти до відома моменти, коли почуваються особливо бадьорими вранці, щоб спробувати відтворити усе те, що могло вплинути на якість сну.

Функція Sleep Coaching після оновлення буде доступна безпосередньо на годиннику, а не на сполученому з ним телефоні, що спростить процес формування здорових звичок.

Серед новинок – інструмент для бігу під назвою Personalized Heart Rate Zone, який аналізує ваші можливості та встановлює п’ять оптимальних рівнів інтенсивності тренувань на основі вашої статистики та історії. Це надасть змогу користувачам встановлювати власні цілі та ставити нові рекорди, конкуруючи з самим собою.

Для власників Galaxy Watch Pro, які полюбляють активно відпочивати, покращили функцію Route Workout, яку можна використовувати під час бігу, ходьби, гірських походів та поїздок на велосипеді.

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І нарешті, майбутній інтерфейс Galaxy Watch отримає оновлену функцію SOS, яка буде підключена до екстрених номерів і зможе надсилати ваше місцеперебування та медичну інформацію в спеціальні служби. Для користувачів віком 55+ передбачена автоматична активація служби під час виявлення падіння.

Джерело: Engadget