Samsung Galaxy, зроблено в Єгипті: будівництво заводу смартфонів компанії в Бені-Суефі розпочнеться цього року

Єгипет не надто відомий як країна високих технологій, але невдовзі це може змінитися. Міністерство зв’язку та інформаційних технологій країни підтвердило, що Samsung збудує в Єгипті завод з виробництва смартфонів. Підприємство у Бені-Суефі займе площу 6000 квадратних метрів.
Новий завод забезпечить прямо чи опосередковано близько 1400 робочих місць у Верхньому Єгипті. Очікується, що роботи з проєкту розпочнуться у четвертому кварталі цього року. Рішення про будівництво було прийнято після зустрічі міністра зв’язку та інформаційних технологій Єгипту Амра Талаата та голови правління Samsung у Єгипті Джуна Су Юнга. На заводі вироблятимуться новітні смартфони Samsung для задоволення попиту на місцевому ринку.
Враховуючи розміри фабрики, малоймовірно, що телефони, що виробляються тут, експортуватимуться в інші країни. Найбільше підприємство Samsung з виробництва смартфонів розташоване у В’єтнамі. Вироблені там телефони постачаються у всьому світі. Samsung нещодавно розширила виробничі потужності в Індії, щоб задовольнити місцевий попит та диверсифікувати глобальний ланцюжок постачання.
Індія — новий «Китай» для Apple. Виробник iPhone вже переніс у країну частину потужностей та готується до відкриття перших магазинів
Джерело: SamMobile