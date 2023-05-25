Samsung перенесла вихід Galaxy S23 FE на червень через спад попиту на Galaxy S23 — інсайдер

За даними інсайдера Revegnus, продажі смартфонів Samsung Galaxy S23 різко «просіли» у травні. Попередньо відомо, що актуальні флагмани продаються на 20% гірше, ніж Galaxy S22 торік. Щоб компенсувати це та підігріти інтерес до лінійки, компанія прискорила випуск Galaxy S23 FE, який представлять раніше Galaxy Fold 5 та Flip 5. Очікується, що гнучкі смартфони покажуть у липні – отже, S23 FE може з’явитися у червні.

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Раніше інсайдери говорили про вихід Samsung Galaxy S23 після Fold 5 та Flip 5, деякі переносили можливу дату презентації на наступний рік. За чутками, телефон отримає процесор Exynos 2200, камеру 50 МП, 6 ГБ або 8 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ або 256 ГБ накопичувач та акумулятор на 4500 мАг.

Покоління Galaxy S22 не отримало моделі S22 FE, останній представник лінійки Fan Edition на сьогодні – S21 FE. Серія позиціюється як полегшений флагман, під час створення якого Samsung враховує побажання користувачів. Відносно недорогі смартфони з флагманською зовнішністю традиційно мають попит.

Джерело: Phone Arena