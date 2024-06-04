Samsung заздалегідь подав до суду на Oura, аби уникнути патентних суперечок щодо Galaxy Ring

Samsung не чекає, поки Oura подасть будь-які позови через патентні претензії щодо її майбутнього розумного кільця. Замість цього корейська компанія заздалегідь подала власний позов проти Oura, вимагаючи «деклараційного рішення» та стверджуючи, що Galaxy Ring не порушує 5 патентів Oura.

У позові стверджується, що компанія Oura має звичай подавати патентні позови проти конкурентів на основі «функцій, спільних практично для всіх розумних кілець». Зокрема, позов посилається на датчики, електроніку, батареї та оцінки на основі показників, зібраних із датчиків. У справі перераховані випадки, коли Oura подала в суд на таких конкурентів, як Ultrahuman, Circular і RingConn, іноді ще до того, як вони навіть вийшли на ринок США.

З цих причин Samsung очікує, що стане наступною мішенню для позову Oura. Невдовзі після анонсу Galaxy Ring компанія Oura надіслала незаплановану заяву багатьом видавцям, розповідаючи про силу свого портфоліо інтелектуальної власності та зазначаючи, що вона має «100 виданих патентів, 270 патентних заявок, що очікують на розгляд, і понад 130 зареєстрованих торгових марок». У позові також цитується інтерв’ю CNBC з генеральним директором Oura Томом Хейлом, у якому він сказав, що компанія буде уважно стежити за Samsung Galaxy Ring і «вживатиме належних заходів». Samsung продовжує цитувати кілька інших випадків, коли Хейл та інші керівники Oura рекламували силу портфоліо інтелектуальної власності компанії — і той факт, що вона готова вжити заходів для захисту своїх патентів.

Oura поки що не прокоментувала цей позов.

Позов також містить кілька цікавих фактів про майбутній пристрій Galaxy Ring. Зазначається, що розробка апаратного забезпечення була завершена в середині травня, масове виробництво заплановано на середину червня, і очікується, що він вийде на ринок США «приблизно в серпні цього року». Позов також містить знімок екрана застосунку Samsung Health, на якому показано функцію Energy Score на основі таких показників, як сон, активність, частота серцевих скорочень і варіабельність частоти серцевих скорочень.

Джерело: The Verge