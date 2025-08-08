Новини Кіно 08.08.2025 comment views icon

Серіал "Лицар сімох королівств" випускатиме по сезону на рік — 2 та 3 знімуть без перерв у 2026 році

Катерина Даньшина

Кадри з серіалу "Лицар сімох королівств" / HBO

З серіалом “Лицар сімох королівств” можна забути про довге очікування нових сезонів, оскільки вони, ймовірно, виходитимуть щороку після старту першого на початку 2026 року.

Згідно з Redanian Intelligence, перший сезон нині перебуває на стадії постпродакшену, тоді як знімання другого розпочнуть у першому кварталі наступного року, коли й дебютує серіал на телебаченні. Хороші новини полягають в тому, що за третій візьмуться одразу, а отже слід розраховувати на реліз по сезону на рік — у 2026, 2027 та 2028-му.

Графіки не остаточні, але видання зазначає, що це саме те, що HBO “планує на цей момент”. Такі швидкісні знімання пов’язані з тим, що актору, який грає Егга виповниться 11 років на момент релізу другого сезону і він вступить у той вік, коли діти можуть несподівано значно вирости (як приклад тут “Дивні дива”, де події всіх сезонів охоплюють лише 4 роки). Схожу стратегію, досить очікувано обрали й для серіалу “Гаррі Поттер”.

Що відомо про серіал “Лицар сімох королівств”?

“Лицар сімох королівств” повертає нас до Вестероса, де розгорнеться ще одна історія, сповнена лицарів, битв і Таргарієнів. Серіал дебютує в один рік з третім сезоном “Дому дракона”, а це означає, що на наших екранах з’явиться більше творінь Джорджа Р. Р. Мартіна, аніж будь-коли.

Серіал адаптує однойменну серію новел Мартіна, дія яких розгортається за 100 років до подій “Гри престолів” та через 100 років після подій “Дому дракона”. Історія зосереджена на пригодах лицаря Дунка та його зброєносця Егга, яких зіграли Пітер Клеффі та Декстер Сол Ансел. Трейлеру ще не було, але коротка нарізка кадрів від HBO вже представила нам перший погляд на персонажів.

Серед решти оголошеного акторського складу: Фінн Беннет (Ейріон Таргарієн), Берті Карвел (Бейлор Таргарієн), Танзін Кроуфорд (Танселл), Деніел Інгз (Ліонель Баратеон) і Сем Спруел (Мейкар Таргарієн). Режисером трьох із шести епізодів виступила Сара Адіна Сміт (“Уроки хімії”), а решти — Овен Гарріс (“Чорне дзеркало”). Сценарій писали Мартін та Айра Паркери (“Симпатик”, “Дім дракона”), а Раян Кондалл (“Дім дракона”) приєднався в ролі виконавчого продюсера.

“Лицар сімох королівств” має скромний бюджет у $10 млн за епізод, що вдвічі менше кошторису “Дому дракона”, однак нам обіцяють “чудові декорації й вражаючі битви”, не гірші, ніж у серіалах-попередниках. Мартін після перегляду першого сезону визначив шоу, як “адаптацію, гідну розумної людини”, а головних героїв, як “таких, що ніби зійшли зі сторінок його книг”.

Вартість серіалу «Чужий: Земля» перевищила $250 млн, а творці націлені на масштаби «Гри престолів»

