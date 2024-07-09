Серіал «Нуар» про Людину-павука на пенсії — це «суміш поп-арту і мінімум насилля» за Ніколасом Кейджем

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Актор Ніколас Кейдж поділився інформацією про свою участь у майбутньому спін-оффі, присвяченому Людині-павуку Нуар. Актор, який вперше озвучив цього персонажа в анімаційному фільмі «Людина-павук: Навколо всесвіту», тепер готується втілити його в живому виконанні.

Кейдж розповів в інтерв’ю New Yorker про те, що можна очікувати від серіалу. Він анонсував вісім епізодів, які вразять глядачів унікальним візуальним стилем. Актор підкреслив, що творці черпатимуть натхнення з поп-арту, зокрема з яскравих робіт Роя Ліхтенштейна. Також Ніколас Кейдж розкрив своє бачення ролі Людини-павука Нуар, підкресливши, що його приваблює не насильство, а фантастичний аспект персонажа. «Мене не дуже цікавлять ролі, побудовані на жорстокості», — зазначив актор.

Серіал про Людину-павука Нуар вперше анонсували в лютому 2023 року, але участь Кейджа підтвердили лише в травні 2024. Над проєктом працюють сценарист «Мачо і ботан 2» Орен Узіель і шоуранер «Карателя» Стів Лайтфут. До команди виконавчих продюсерів увійшли Філ Лорд, Крістофер Міллер, Емі Паскаль і Гаррі Бредбір.

Згідно з офіційним описом, серіал розповідатиме «про літнього приватного детектива, який переживає не найкращі часи в Нью-Йорку 1930-х років. Йому доведеться зіткнутися зі своїм минулим життям єдиного супергероя міста». Це буде перша поява Людини-павука Нуар у живому виконанні, тож глядачі можуть очікувати на щось свіже та незвичайне. На жаль, дату виходу серіалу поки не оголосили.

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Джерело: Gamesradar, Newyorker

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