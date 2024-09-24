Серіал «Пінгвін» зібрав 5,3 млн глядачів за 4 дні — найбільший запуск HBO з часів The Last of Us

З моменту дебюту 19 вересня серіал «Пінгвін» переглянули 5,3 млн глядачів Статистика включає тільки глядачів із США на всіх платформах — статистика включає відтворення на стримінгах та повторні трансляції на каналі HBO.

Показники «Пінгвіна» перевершили прем’єру останнього сезону «Спадкоємців», який зібрав 4,9 млн глядачів і торік виборов премію «Еммі» як найкращий драматичний серіал, а також перегляди другого сезону «Білого лотоса» з 4,1 млн глядачів. Водночас серіал з Коліном Фаррелом та Крістін Міліоті в головних ролях дещо поступається четвертому сезону «Справжнього детектива» з 5, 7 млн глядачів.

Якщо зважати саме на 4-денну аудиторію нових серіалів, то у «Пінгвіна» найкращі показники в усіх регіонах з часів прем’єри «The Last of Us» у січні 2023 року.

У серіалі Колін Фаррел повторює роль Освальда «Оза» Кобба, а дія розгортається одразу після подій «Бетмена», коли Пінгвін намагається захопити контроль над підземним світом Ґотема у вакуумі влади, що утворився після смерті його колишнього боса Карміне Фальконе.

Наразі у «Пінгвіна» 94% від критиків та 89% від аудиторії на Rotten Tomatoes. В рецензіях серіал називали «майже ідеальною кримінальною драмою з духом клану Сопрано» та «п’ятизірковою адаптацією коміксів», яка сподобається навіть тим, хто втомився від супергероїки.

Серіал «Пінгвін» також транслюється на Megogo — з офіційною українською озвучкою.

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Джерело: Variety