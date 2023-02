Перегляди “The Last of Us” зросли ще на 17% — 4-й епізод дивилися 7,5 млн людей

Армія прихильників “The Last of Us” збільшується з кожним новим епізодом — 4-я серія, попри трансляцію музичної премії Ґреммі-2023 (яка забрала собі левову частку аудиторію), знову зафіксувала рекордні перегляди.

За даними Variety, останній епізод серіалу переглянули 7,5 мільйонів глядачів — це на 17% більше, ніж недільна аудиторія третього епізоду, присвяченого драматичній історії стосунків “виживальника” Білла (Нік Офферман) та його партнера Френка (Мюррей Бартлетт).

Епізод під назвою “Please Hold My Hand” знову зосереджується на Джоелі (Педро Паскаль) та Еллі (Белла Рамзі), які, намагаючись потрапити до Вайомінгу, потрапляють в пастку у “звільненому” Канзас-Сіті.

5 лютого “The Last of Us” довелось конкурувати з іншим популярним шоу — цієї ж ночі велась телетрансляція музичної премії Ґреммі-2023, яка зібрала біля екранів 12,4 млн глядачів. Минулого тижня серіал змагався за глядачів з Чемпіонатом AFC на Східному узбережжі.

У порівнянні з дебютною серією перегляди 4-го епізоду зросли на 60%. Це чудові показники для шоу: наприклад “Дім дракона”, довгоочікуваний приквел “Гри престолів” з Еммою Д’Арсі та Олівією Кук у головних ролях, вже на третьому епізоді фіксував незначне зниження глядачів.

Хороша новина для шанувальників серіалу — п’ятий епізод “The Last of Us” має вийти в ефір на два дні раніше, 10 лютого (через трансляцію Супербоулу, який має стати центральною подією неділі).

Трейлер 5-го епізоду “The Last of Us”

Дія The Last of Us заснована на популярній однойменній грі PlayStation 2013 року, і розгортається через 20 років після майже повного знищення сучасної цивілізації через мутацію грибка кордицепса. Контрабандиста Джоела наймають для того, аби він вивіз із карантинної зони до дослідницького центру 14-річну Еллі, яка, схоже, невразлива до інфекції та може посприяти створенню ліків. Сценаристи та виконавчі продюсери серіалу — Крейг Мезін і Ніл Дракманн.

Перший сезон охоплює дев’ять епізодів, кожен тривалістю від 46 до 81 хвилини. Серії виходитимуть щотижня, а фінальна — з’явиться в ефірі 12 березня.