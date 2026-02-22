banner
Новини Кіно 22.02.2026 comment views icon

Серіал "Пуститися берега" втратив свій 13-річний рекорд на IMDb через фанів "Лицаря сімох королівств”

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Серіал "Пуститися берега" втратив свій 13-річний рекорд на IMDb через фанів "Лицаря сімох королівств”
Photo: HBO / Forbes

У телевізійному ландшафті сталося щось дивне — те, чого не бачили протягом повних 13 років на IMDB. Відтоді як у 2013 році вийшов “Озимандіас”, відомий епізод фінального сезону “Пуститися берега”, він був єдиним шоу на всьому сервісі з оцінкою 10/10 на IMDB серед сотень тисяч інших. Тепер це змінилося.


Цього тижня “Озимандіас” уперше має 9,9/10. Його навіть не опустили на #2, а на #9, оскільки, ймовірно, IMDB враховує малі десяткові значення — 9,981, 9,973 і так далі — щоб обчислити порядок рейтингу. “Озимандіас” має найбільшу загальну кількість оцінок серед усіх епізодів із 9,9 — 304 000. Тепер новий #1 — фінал серіалу “Шість футів під землею” з оцінкою 9,9 лише від 16 000 користувачів. Друге місце посідає “БоДжек Головоніг”, а третє — “Вінланд Сага”. Вражаючий список.

Це важко повністю довести, але це майже надто велика випадковість, щоб це не мало жодного стосунку до виходу 5-го епізоду “Лицар сімох Королівств”. Його назвали одним із найкращих у всьому всесвіті “Гра престолів” — на одному рівні лише з чотирма іншими епізодами “Гра престолів”. Його оцінка 9,8/10 зрівнює його з багатьма іншими епізодами й технічно виводить до топ-20 IMDB. Топ-3, якщо рахувати 10 і всі 9,9 як нічиї.

Схоже, що сталося невелике протистояння “review-bombing” між фанатами “Пуститися берега”, які нібито занижували оцінки “Лицар сімох Королівств”, щоб “Озимандіас” зберіг свою першу позицію, і фанатами “Гра престолів”. На короткий момент “Лицар сімох Королівств” мав 10/10, перш ніж знизитися до 9,9, а потім до 9,8. Ідея полягає в тому, що дехто не хотів, щоб він ділив цю корону з “Пуститися берега”, але потім у “відповідь” достатня кількість фанатів “Лицар сімох Королівств” поставила “Озимандіас” низькі оцінки, щоб знизити його до 9,9 і знищити його 13-річний рекорд 10/10. Не потрібно було б багато, щоб зрушити середній бал 10/10 з місця, зважаючи на те, як складно його підтримувати. Також не має сенсу, що раптом купа людей подивилася “Озимандіас” і вирішила, що він не такий хороший, як вважали всі інші 13 років тому.


Серіал "Пуститися берега" втратив свій 13-річний рекорд на IMDb через фанів "Лицаря сімох королівств”
Photo: HBO / Forbes

Це був досить божевільний рік для телебачення, адже ми також побачили, як п’ятий епізод хокейного романсу “Запекле суперництво” — “Я повірю в усе” — отримав оцінку 9,9/10, і зараз він посідає #12 у списку за весь час. Схоже, жодної подібної війни проти “Озимандіас” там не велося, але фанатів “Гра престолів” значно більше, і я б стверджував, що вони більш схильні до такої кампанії.

Примітно бачити, як 13-річний рекорд було втрачено через подібне суперництво. Чи зможе “Лицар сімох Королівств” піднятися ще вище тепер — велике питання. Випадок підкреслює вплив фанатських кампаній на рейтинги в сучасному цифровому середовищі та нагадує, що навіть класичні шедеври не застраховані від коливань у громадській оцінці. Події довкола “Лицар сімох Королівств” і “Озимандіас” демонструють, наскільки швидко може змінюватися телевізійний ландшафт під впливом активної взаємодії аудиторії.

“Що це? Звідки воно взялося?”: Джордж Р. Р. Мартін був шокований “туалетною” сценою на початку “Лицаря сімох королівств”

Спецпроєкти
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

Джерело: Forbes

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Це вже не моя історія": Джордж Мартін розповів про "жахливі" стосунки з шоуранером "Дому дракона"
Софі Тернер каже, що була єдиною акторкою "Гри престолів", яку вдовольнив фінал
На HBO відбулась премʼєра "Лицаря сімох королівств" — приквелу "Гри престолів" про Дунка та Егга
Перший сезон "Лицаря сімох королівств" обійшов за рейтингом "Гру престолів" та "Дім дракона" з 95% на Rotten Tomatoes
Не "Гра престолів", але весело: критики оцінили "Лицар сімох королівств" у 84% на Rotten Tomatoes
"Лицар сімох королівств" увійшов до трійки найкращих серіалів HBO Max: 6,7 млн глядачів за 3 дні
Дракаріс! "Дім дракона" починає війну в дебютному трейлері 3 сезону
HBO випустить одразу два епізоди "Лицаря сімох королівств" цього тижня
Шоураннер серіалу "Лицар сімох королівств" має план на 8-10 сезонів: половина з "малим" Еггом і події через 10 років
Краще за всі серії "Дому дракона": 4-й епізод "Лицаря сімох королівств" отримав рекордні 9.7/10 на IMDb
В оригінальному плані "Гри престолів" не було драконів, а Таргарієни володіли телекінезом
"Що це? Звідки воно взялося?": Джордж Р. Р. Мартін був шокований "туалетною" сценою на початку "Лицаря сімох королівств"
Новий рекорд Ethereum: вперше в історії понад 50% всіх монет перебуває у стейкінгу
Джордж Мартін хотів, щоб "Лицар сімох королівств" був 2-годинним фільмом
Нова "Гра престолів": Apple зніме фентезі-серіал за книгами Брендона Сандерсона
Джордж Мартін анонсував виставу "Гра престолів: Божевільний король", приквел про батька Дейєнеріс
Джордж Р. Р. Мартін передав сценаристам "Лицаря сімох королівств" начерки 12 нових історій про Дунка та Егга
Hollywood Reporter: HBO працює над продовженням "Гри престолів" за участі Ар'ї Старк
"Лицар сімох королівств" побив рекорд IMDb з оцінкою 10/10: краще за всі серії "Гри престолів"
"Більше жодних драконів": Емілія Кларк каже, що покінчила з фентезі після "Гри престолів"
Очікуйте дракона: HBO випустив другий епізод "Лицаря сімох королівств" і показав трейлер наступного
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати