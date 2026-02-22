Серіал "Пуститися берега" втратив свій 13-річний рекорд на IMDb через фанів "Лицаря сімох королівств”

Photo: HBO / Forbes

У телевізійному ландшафті сталося щось дивне — те, чого не бачили протягом повних 13 років на IMDB. Відтоді як у 2013 році вийшов “Озимандіас”, відомий епізод фінального сезону “Пуститися берега”, він був єдиним шоу на всьому сервісі з оцінкою 10/10 на IMDB серед сотень тисяч інших. Тепер це змінилося.





Цього тижня “Озимандіас” уперше має 9,9/10. Його навіть не опустили на #2, а на #9, оскільки, ймовірно, IMDB враховує малі десяткові значення — 9,981, 9,973 і так далі — щоб обчислити порядок рейтингу. “Озимандіас” має найбільшу загальну кількість оцінок серед усіх епізодів із 9,9 — 304 000. Тепер новий #1 — фінал серіалу “Шість футів під землею” з оцінкою 9,9 лише від 16 000 користувачів. Друге місце посідає “БоДжек Головоніг”, а третє — “Вінланд Сага”. Вражаючий список.

Це важко повністю довести, але це майже надто велика випадковість, щоб це не мало жодного стосунку до виходу 5-го епізоду “Лицар сімох Королівств”. Його назвали одним із найкращих у всьому всесвіті “Гра престолів” — на одному рівні лише з чотирма іншими епізодами “Гра престолів”. Його оцінка 9,8/10 зрівнює його з багатьма іншими епізодами й технічно виводить до топ-20 IMDB. Топ-3, якщо рахувати 10 і всі 9,9 як нічиї.

Схоже, що сталося невелике протистояння “review-bombing” між фанатами “Пуститися берега”, які нібито занижували оцінки “Лицар сімох Королівств”, щоб “Озимандіас” зберіг свою першу позицію, і фанатами “Гра престолів”. На короткий момент “Лицар сімох Королівств” мав 10/10, перш ніж знизитися до 9,9, а потім до 9,8. Ідея полягає в тому, що дехто не хотів, щоб він ділив цю корону з “Пуститися берега”, але потім у “відповідь” достатня кількість фанатів “Лицар сімох Королівств” поставила “Озимандіас” низькі оцінки, щоб знизити його до 9,9 і знищити його 13-річний рекорд 10/10. Не потрібно було б багато, щоб зрушити середній бал 10/10 з місця, зважаючи на те, як складно його підтримувати. Також не має сенсу, що раптом купа людей подивилася “Озимандіас” і вирішила, що він не такий хороший, як вважали всі інші 13 років тому.





Це був досить божевільний рік для телебачення, адже ми також побачили, як п’ятий епізод хокейного романсу “Запекле суперництво” — “Я повірю в усе” — отримав оцінку 9,9/10, і зараз він посідає #12 у списку за весь час. Схоже, жодної подібної війни проти “Озимандіас” там не велося, але фанатів “Гра престолів” значно більше, і я б стверджував, що вони більш схильні до такої кампанії.

Примітно бачити, як 13-річний рекорд було втрачено через подібне суперництво. Чи зможе “Лицар сімох Королівств” піднятися ще вище тепер — велике питання. Випадок підкреслює вплив фанатських кампаній на рейтинги в сучасному цифровому середовищі та нагадує, що навіть класичні шедеври не застраховані від коливань у громадській оцінці. Події довкола “Лицар сімох Королівств” і “Озимандіас” демонструють, наскільки швидко може змінюватися телевізійний ландшафт під впливом активної взаємодії аудиторії.

