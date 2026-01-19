Новини Кіно 19.01.2026 comment views icon

На HBO відбулась премʼєра "Лицаря сімох королівств" — приквелу "Гри престолів" про Дунка та Егга

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Лицар сімох королівств / HBO

Відсьогодні на HBO та Megogo транслюється перший епізод “Лицаря сімох королівств” — серіалу, дія якого розгортається за століття до “Гри престолів”.

Сюжет та оцінки

Серіал заснований на новелах Джорджа Р. Р. Мартіна про пригоди лицаря Дунка та його зброєносця Егга, які блукають Вестеросом приблизно за століття до “Гри престолів”. Основною подією першого сезону стає турнір в Ешфорд-Медоу, де дует зустрічає кількох Таргарієнів, лялькарку Тансел та пращура Баратеонів. Головні ролі взяли на себе Пітер Клеффі та Декстер Сол Анселл.

Зі слів шоуранера Айри Паркера, на відміну від “Гри престолів” та “Дому дракона”, драма із шести епізодів зосереджується на житті нижчого класу Вестероса й оповідає про середньовічних лицарів, поряд із “зброярами, акторами, кухарками та повіями”.

На цей час шоу має рейтинг 87% на Rotten Tomatoes, а в рецензіях критики відзначають “Лицаря сімох королівств” як веселу та душевну історію з цікавими персонажами.

Де дивитись?

В Україні подивитись серіал можна на HBO та Megogo — доступна українська озвучка. Перший епізод триває трохи більше 40 хвилин, інші з загалом шести мають подібний хронометраж і виходитимуть надалі раз на тиждень.

  • 1 епізод — 18 січня
  • 2 епізод — 25 січня
  • 3 епізод — 1 лютого
  • 4 епізод — 8 лютого
  • 5 епізод — 15 лютого
  • 6 епізод — 22 лютого

Чи буде продовження?

“Лицар сімох королівств” офіційно продовжили на 2-й сезон. Однак шоуранери натякали, що за гарного сприйняття серіал може отримати додаткові продовження. Тим більше Мартін передав їм 10-12 начерків до нових історій Дунка та Егга, тож в перспективі шоу за тривалістю може ще перевершити попередників.

Інший приквел, “Дім дракона”, стартує з третім сезоном на початку літа, тоді як у розробці HBO загалом ще 5-6 спінофів “Гри престолів”, включно з продовженнями. Одне з таким включає раніше скасований і переосмислений серіал про Джона Сноу, який нібито переставить в центр сюжету Ар’ю Старк.

Трейлер

