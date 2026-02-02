tradfi
HBO випустить одразу два епізоди "Лицаря сімох королівств" цього тижня

Катерина Левицька

Редактор новин

Кадри з серіалу "Лицар сімох королівств" / HBO

HBO оновила розклад “Лицаря сімох королівств”: третій та четвертий епізоди вийдуть з перервою всього у 5 днів, а не в тиждень. Зміни зумовлені фіналом “Супербоула”, який вже традиційно “посуває” випуски різноманітних шоу.


Згідно з оновленим розкладом, 3 та 4 епізоди “Лицаря сімох королівств” вийдуть 1 та 6 лютого відповідно. В Україні вони завжди доступні днем пізніше (в цій ситуації 2 і 7 лютого), тож фактично “вписуються” в один тиждень. Третю серію можна переглянути вже сьогодні в офіційній українській озвучці на HBO та Megogo.


“Лицар сімох королівств” екранізує серію новел Джорджа Р.Р. Мартіна, які оповідають про пригоди лицаря Дунка та його зброєносця Егга. Події відбуваються у світі, де вже не існує драконів, а до народження трійки вихованців Дейенеріс зі скам’янілих яєць має ще пройти близько 100 років. Утім, принаймні натяк на минулу велич фентезійних істот в серіалі буде, як і гарантована присутність родини Таргарієнів.

На відміну від “Гри престолів” чи “Дому дракона” події “Лицаря сімох королівств” обмежені однієї локацією, а сам серіал має скромний бюджет. Однак шоу вже перевершило попередників за стартовими оцінками й має шанс на випуск 8-10 сезонів. Другий вже знімають, а його реліз чекаємо наступного року.

“Лицар сімох королівств” увійшов до трійки найкращих серіалів HBO Max: 6,7 млн глядачів за 3 дні

arrow left
arrow right
