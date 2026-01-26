Очікуйте дракона: HBO випустив другий епізод "Лицаря сімох королівств" і показав трейлер наступного

Кадри з серіалу "Лицар сімох королівств" / HBO

На HBO вийшов другий епізод “Лицаря сімох королівств” — серіалу-приквелу “Гри престолів”, що повертає нас у Вестерос та оповідає про пригоди лицаря Дунка та його зброєносця Егга.

Новий епізод триває ще менше попередника (33 хвилини порівняно з 41), однак вводить в історію нових ключових персонажів — братів Таргарієнів, на додачу до представленого у прем’єрі головного дуету та Лайонела Баратеона.

На цей час другий епізод “Лицаря сімох королівств” має оцінку в 8,7 з 10 на IMDb — аналогічну до першого. Якщо ж поглянути на відгуки Rotten Tomatoes, то новий серіал побив рекорд за рейтингом першого сезону у франшизі з 95% “свіжості”, що вище за “Гру престолів” та “Дім дракона”. Прем’єра також увійшла в топ-3 за переглядами в історії стримінгу HBO Max.

Одночасно з релізом HBO оприлюднив прев’ю до третього епізоду, де нарешті стартує лицарський турнір, а головні герої зустрічаються з драконом. Неочікувано, як для світу, який давно не бачив цих чудернацьких істот (до народження драконів Дейєнеріс зі скам’янілих яєць ще має пройти близько 100 років). Однак пояснення доволі просте: дракон не справжній, це просто непогано виконаний манекен, який вивергає вогонь.

Наразі офіційно подивитись перші два епізоди українською можна на HBO та Megogo, вихід третього запланований на наступну неділю.

Графік виходу епізодів “Лицаря сімох королівств”

1 епізод — 18 січня

2 епізод — 25 січня

3 епізод — 1 лютого

4 епізод — 8 лютого

5 епізод — 15 лютого

6 епізод — 22 лютого

“Лицар сімох королівств” офіційно продовжили на 2-й сезон. Третій сезон “Дому дракона” очікуємо до релізу на початку літа, тоді як в розробці HBO нині перебуває ще 5-6 спінофів “Гри престолів”, включно з продовженнями. Одне з таких включає раніше скасований і переосмислений серіал про Джона Сноу, який нібито переставить в центр сюжету Ар’ю Старк.