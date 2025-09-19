Серіал "Шибайголова: Народжений наново" отримає 3-й сезон

Кадри з серіалу "Шибайголова: Народжений наново"

Marvel і Disney+ подовжили серіал “Шибайголова” на третій сезон, зйомки розпочнуть у 2026 році — в час, коли другий транслюватиметься в ефірі.

Публічно зірки “Шибайголови” розійшлися в думках щодо продовження: Чарлі Кокс, який грає головного героя Метта Мердока, говорив, що другий сезон “стане фінальним”; тоді, як Вінсент Д’Онофріо, що повернувся до ролі лиходія Вілсона Фіска, заявив, що в серіалу “гарні шанси” на третій сезон. Зрештою, в Marvel офіційно підтвердили припущення другого.

“Шибайголова: Народжений наново” — це продовження скасованого 7 років тому серіалу Netflix, але вже у баченні Marvel. Попри численні виробничі проблеми та зміни знімальної команди, реліз вийшов непоганим: наразі утримує 87% від критиків і 78% від глядачів на Rotten Tomatoes, а також став найкращою серіальною прем’єрою Disney+ у 2025 році з 7,5 млн глядачів за перші п’ять днів.

В першому сезоні нам показали Фіска, який торує собі шлях від гангстера до автократичного мера Нью-Йорка. Мердок тим часом закохується в терапевтку, яка зрештою стає союзницею в адміністрації Вілсона. Також наприкінці сезону з’явився Каратель Джона Бернтала, який, врешті-решт, втік з престижної в’язниці Фіска “Ред Хук”.

Другий сезон “Шибайголови” стартує у 2026 році (тоді ж розпочнуться зйомки третього). Його рекламують, як більш повноцінний і розроблений “згідно з новою концепцією шоу”. Фани сподіваються, що це забезпечить більш цілісний сюжет і частіші появи вже знайомих персонажів, зокрема Карен Пейдж (Дебора Енн Волл) та Пойндекстера (Вілсон Бетел).

Відомо, що в другому сезоні з’явиться Джессіка Джонс у виконанні Крістін Ріттер, відкриваючи можливості для повернення інших персонажів з серіалу “Захисники” від Netflix. До того ж керівник телевізійного напрямку Marvel Бред Віндербаум натякав, що Елден Генсон, який отримав камео в ролі Фоггі Нельсона в перезнятому пілотному епізоді, також з’явиться у “певному вигляді”.

Окрім другого та третього сезонів “Шибайголови”, Marvel працює над спецвипуском про Карателя — сценарій до нього пишуть сам Бернтал разом із режисером Рейнальдо Маркусом Гріном.

Джерело: Deadline, Variety, IGN