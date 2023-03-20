«Шазам! Лють богів» став одним із найпровальніших стартів DC — за прем’єрний вікенд стрічка зібрала скромні $65,5 млн з міжнародної каси

«Шазам! Лють богів» за прем’єрні вихідні зібрав $30,5 млн у 4071 кінотеатрі США — проти очікуваних $35-40 млн. Це провальний старт, зважаючи на те, що виробництво фільму Warner Bros. і DC Comics обійшлося у $110 млн. У міжнародному прокаті другий «Шазам» отримав $35 млн у 77 країнах — тож загальні збори по світу становлять $65,5 млн.

Для порівняння — перший фільм 2019 року із дивакуватим героєм у виконанні Закарі Лівая дебютував з $53,5 млн, загалом зібравши у прокаті $140 млн у США та $366 млн по всьому світу. «Шазам! Лють богів» — це також один із найгірших стартів у кінематографічному всесвіті DC, якщо не рахувати релізи епохи пандемії (такі, як «Диво-жінка 1984» ($16,7 млн) і «Загін самогубців» ($26 млн), які вийшли одночасно на HBO Max).

«Це м’який старт. Не знаю, як по-іншому це назвати. Фільми, зняті за коміксами демонструють, що без «сюжетного гачка» важко залишатись на рівні», — каже Шон Роббінс, головний аналітик BoxOffice Pro.

Рецензії та «сарафанне радіо» навряд допоможуть фільму найближчими тижнями — «Шазам! Лють богів» від CinemaScore отримав оцінку «B+» (в порівнянні з «A» для першого фільму), а на Rotten Tomatoes має 53% рейтингу.

У центрі нової стрічки Девіда Ф. Сандберга — підліток Біллі Бетсон, який отримав надприродні сили, розділивши їх зі своїми братами та сестрами. Супергерої об’єднуються, щоб протистояти Дочкам Атласа та врятувати світ. У фільмі зіграли Закарі Лівай, Адам Броуді, Ешер Енжел, Рейчел Зеглер, Люсі Лью і Хелен Міррен.

«Лють богів» певною мірою стала жертвою великого перезавантаження в DC. Це перший фільм, який вийшов на екрани після того, як Джеймс Ганн і Пітер Сафран очолили DC Studios та розпочали розвивати кіновсесвіт DC у новому напрямку.

У якийсь момент фільми за коміксами були майже недоторканним в касі, але «Шазам! Лють богів», а також «Людина-мураха та Оса: Квантоманія» продемонстрували, що проблеми є — принаймні там, де справа доходить до пригод нижчого рівня. Третя «Людина-мураха» дебютувала зі $106 млн у лютому, однак наступні тижні стали невдалими для стрічки, яка ймовірно, отримає найнижчі касові збори у трилогії. Попередня супергеройська стрічка DC «Чорний Адам» з Двейном Джонсоном також розчарувала показом у кінотеатрах, зібравши $392 мільйони у всьому світі при бюджеті у понад $200 млн.

За прогнозами «Вартові галактики 3» і «Людина-павук: Навколо Всесвіту» домінуватимуть у касових зборах влітку — однак попередні результати вказують на те, що студії більше не зможуть випустити в кінотеатрах будь-яку супербюджетну адаптацію коміксів з очікуванням, що вона легко заробить щонайменше $500 млн у всьому світі.

Щодо решти фільмів, які транслювали кінотеатри США цими вихідними, то слешер «Крик VI» перебуває на другому (після «Шазам 2») місці з $17,5 млн у 3676 кінотеатрах(дебютувала стрічка з $41 млн). На третьому — «Крід III» з $15,3 мільйонами на 3477 майданчиках; після трьох тижнів прокату спортивна драма Майкла Б. Джордана зібрала $127,7 млн, тобто третій фільм «Крід» вже перевершив попередників — перший зібрав $109 млн, а другий — $115 млн.

Науково-фантастичний трилер Sony «65» посів четверте місце з $5,8 млн у 3405 кінотеатрах, що на 54% менше, за його дебют. Фільм з Адамом Драйвером у головній ролі нині має $22,4 млн — при бюджеті у $45 млн.

П’яте місце у фільму «Людина-мураха та Оса: Квантоманія» із $4,1 млн у 2650 кінотеатрах за п’яті вихідні прокату. Наразі фільм заробив $205 млн у Північній Америці, що більше, ніж в оригінального фільму ($180 млн) та менше, ніж у сиквелу 2018 року ($216 млн). Але з $462 млн у всьому світі продажі квитків на третю «Людину-мураху» значно поступаються першому ($519 млн) і другому ($622 млн) фільмам.

Джерело: Variety