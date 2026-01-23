Щасливі ШІ-арестанти: уряд США змінює обличчя затриманих протестувальників

Kristi Noem/The White House

Пресслужба Білого дому виклала у X фото заарештованої темношкірої протестувальниці, обличчя якої за допомогою ШІ змінили аби зобразити її зі сльозами під час арешту.

Відомо, що заарештована жінка адвокат з цивільних прав та організаторка протестів Некіма Леві Армстронг. Її затримали цього тижня після того, як вона перервала церковну службу у Сент-Полі у Міннесоті. Протестувальники вимагали відставки місцевого пастора, який за їх словами, служить виконуючим обов’язки директора польового офісу Імміграційної та митної служби (ICE) у місті.

Армстронг та решту протестувальників звинувачують у федеральній змові та залякуванні. Представники адміністрації президента США Дональда Трампа характеризують протести як бунт та напад на вірян. Перед арештом жінка стверджувала, що дії протестувальників були мирною ненасильницькою акцією. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем опублікувала у X фото заарештованої Армстронг у кайданках, під супровідом федерального агента. На цьому знімку жінка не плаче.

Однак десь через півгодини офіційний акаунт Білого дому в X також опублікував фото заарештованої Армстронг, на якому вона вже нібито ридає. Підпис на фото зазначає: “Заарештовано вкрай лівого агітатора Некіму Леві Армстронг за організацію церковних безпорядків у Міннесоті”. Кореспондент CNN з перевірки фактів Деніел Дейл підтвердив, що фото було відредаговано аби створити уявлення, що Армстронг плакала під час арешту.

Юристи та журналісти швидко вказали на невідповідності, проаналізувавши фото. Видання Futurism звернулось до адміністрації Трампа та Міністерства внутрішньої безпеки по коментарі та з питанням, чи використовувався штучний інтелект для редагування фото, однак досі не отримало відповіді.

Як зазначає Деніел Дейл, у відповідь на вимогу надати коментарі з Білого дому надіслали посилання на повідомлення представника адміністрації, у якому заявлялось, “Застосування закону триватиме. Меми також триватимуть”. При цьому у початковому повідомленні адміністрація Трампа жодним чином не уточнювала, що фото відредагували і воно спотворене. Таким чином зміна реального фото особи, яку звинувачують у федеральному злочині, однак за відсутності судового вироку, та публікація на офіційній сторінці Білого дому із подальшою заявою, що це мем, виглядає як брехня та спроба ввести суспільство в оману. У зв’язку з цим неясно, чому у Білому змінили фото, як не для того, щоб спотворити факти під час арешту Леві Армстронг.

