"Що сталося з Кеті?": перші кадри фільму жахів "Мумія" Лі Кроніна

Кадр з фільму "Мумія"

У мережі з’явилися перші кадри й тизер “Мумії” режисера Лі Кроніна — і це зовсім не та “Мумія”, до якої всі звикли. Фільм більше не пригодницька історія, а жахи з купою насильства.

За сюжетом, юна донька журналіста безслідно зникає в пустелі. Вона повертається через вісім років, але радісне возз’єднанням швидко стало кошмаром для всієї родини. І головне питання фільму прямо звучить в тизері: “Що сталося з Кеті?”. Тобто фільм зосереджується не на пригодах і прокляттях, а на родині та тому, що саме до неї повернулося.

У крупних планах ролику показують муміфіковану дитину, комах, що виповзають з рота, витріщені очі, старі бинти, уривки насильства та крові. Між цими кадрами знову і знову з’являється те саме запитання про те, “що сталося з Кеті?”.

“Це божевільне порівняння, але [цей фільм] майже наполовину “Полтергейст” і наполовину “Сім”, тільки пропущений крізь мою призму та спосіб, в який я люблю розважати людей”, — пояснив Кронін.

Він зізнається, що його особливо приваблює “жах у домашньому середовищі”. Йому цікаво показати, як щось страшне може одночасно зближувати людей і розривати їхні стосунки. Його цікавить не класична мумія чи інший стандартний монстр, а зовсім інший страх. Це щось, що існує поруч із нами, але зовсім не те, чим здається.

Зазначимо, що надмірні сцени насильства стали причиною негативною реакції перших глядачів на фільм. За чутками, деякі критики навіть не додивилися фільм до кінця. Повідомлялось, що через хейт автори вирішили відмежуватися від франшизи та перейменувати фільм на “Воскреслу”, але зараз на постері та тизері залишили стару назву “Мумія”.

Варто окремо підкреслити: цей перезапуск від Blumhouse не має стосунку до проєкту Universal “Мумія 4” з оригінальними акторами перших частин. Це два різні фільми, які існують паралельно і встигли заплутати багатьох.

Постер фільму “Мумія”

Тизер фільму “Мумія”

У фільмі “Мумія” знімаються Джек Рейнор, Лая Коста, Мей Каламаві, Наталі Грейс та Вероніка Фалькон. Деталей про персонажів майже немає. Прем’єра фільму Лі Кроніна “Мумія” запланована на 17 квітня.

