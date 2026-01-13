Новини Кіно 13.01.2026 comment views icon

"Що сталося з Кеті?": перші кадри фільму жахів "Мумія" Лі Кроніна

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Що сталося з Кеті?": перші кадри фільму жахів "Мумія" Лі Кроніна
Кадр з фільму "Мумія"

У мережі з’явилися перші кадри й тизер “Мумії” режисера Лі Кроніна — і це зовсім не та “Мумія”, до якої всі звикли. Фільм більше не пригодницька історія, а жахи з купою насильства.

За сюжетом, юна донька журналіста безслідно зникає в пустелі. Вона повертається через вісім років, але радісне возз’єднанням швидко стало кошмаром для всієї родини. І головне питання фільму прямо звучить в тизері: “Що сталося з Кеті?”. Тобто фільм зосереджується не на пригодах і прокляттях, а на родині та тому, що саме до неї повернулося.

У крупних планах ролику показують муміфіковану дитину, комах, що виповзають з рота, витріщені очі, старі бинти, уривки насильства та крові. Між цими кадрами знову і знову з’являється те саме запитання про те, “що сталося з Кеті?”.

“Це божевільне порівняння, але [цей фільм] майже наполовину “Полтергейст” і наполовину “Сім”, тільки пропущений крізь мою призму та спосіб, в який я люблю розважати людей”, — пояснив Кронін.

Він зізнається, що його особливо приваблює “жах у домашньому середовищі”. Йому цікаво показати, як щось страшне може одночасно зближувати людей і розривати їхні стосунки. Його цікавить не класична мумія чи інший стандартний монстр, а зовсім інший страх. Це щось, що існує поруч із нами, але зовсім не те, чим здається.

"Що сталося з Кеті?": перші кадри фільму жахів "Мумія" Лі Кроніна
Кадр з фільму “Мумія”

Зазначимо, що надмірні сцени насильства стали причиною негативною реакції перших глядачів на фільм. За чутками, деякі критики навіть не додивилися фільм до кінця. Повідомлялось, що через хейт автори вирішили відмежуватися від франшизи та перейменувати фільм на “Воскреслу”, але зараз на постері та тизері залишили стару назву “Мумія”.

Варто окремо підкреслити: цей перезапуск від Blumhouse не має стосунку до проєкту Universal “Мумія 4” з оригінальними акторами перших частин. Це два різні фільми, які існують паралельно і встигли заплутати багатьох.

Постер фільму “Мумія”

"Що сталося з Кеті?": перші кадри фільму жахів "Мумія" Лі Кроніна
Постер з фільму “Мумія”

Тизер фільму “Мумія”

У фільмі “Мумія” знімаються Джек Рейнор, Лая Коста, Мей Каламаві, Наталі Грейс та Вероніка Фалькон. Деталей про персонажів майже немає. Прем’єра фільму Лі Кроніна “Мумія” запланована на 17 квітня.

Спецпроєкти
IPS-дисплей 120 Гц, Wi-Fi 6E, Intel Core i3-12100: огляд моноблока Prologix Optima PLC24A
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025

Джерело: Empire Online / Comic Book Movie

Популярні новини

arrow left
arrow right
Актор Ґеральта з ігор CD Projekt Red порівняв Кавілла і Хемсворта в ролі "серіальних Відьмаків”
"Диявол носить Prada 2": Меріл Стріп та Енн Гетевей у першому тизері
Новий "Володар перснів" готує "перезапуск Араґорна" — з молодим актором замість Вігго Мортенсена
Детектив Бенуа Блан з'явиться в "Ножі наголо 3" лише на 40-й хвилині — режисер пояснює чому
Діти Маколея Калкіна дивляться "Сам удома" і досі не знають, що їх батько — Кевін
Disney йде на рекорд: "Зоотрополіс 2" заробив $900 млн за два тижні прокату
Фільм "Гострі картузи: Безсмертна людина" отримав перший постер і дату релізу — спочатку в кінотеатрах
Marvel використала 80% реальних декорацій для "Месники: Судний день"
"П'ять ночей у Фредді 2" побив рекорд Rotten Tomatoes з "розриву" в оцінках критиків та глядачів
Перший погляд: Г'ю Джекман у горорі "Смерть Робін Гуда" від A24
Тизер фільму "Людина-павук 4" розкрив загадкову роль зірки "Дивних див"
“Людина завтрашнього дня”: у наступному фільмі про Супермена він отримає нового антагоніста та дуже несподіваний союз
Бюджет "Аватар 3" перевищив $400 млн, але "Оскар" — під питанням
Наступник "Носферату": перші кадри фільму "Вервольф" з готичними жахами і Лілі-Роуз Депп
Кілліан Мерфі й молоді Шелбі: вийшов перший трейлер фільму "Гострі картузи"
Перезапуск "Мумії" перейменували після провалу тестових показів, щоб "віддалити" від франшизи
Касові збори: "Аватар 3" впав на 52%, а "Служниця" вп'ятеро перебила бюджет
Перший український Sci Fi: фільм "Ти — космос" Павла Острікова офіційно стартував в прокаті
"Ми першими обрали дату": Warner Bros. відмовилась перенести "Дюна 3" через реліз "Месників", фільми вийдуть в один день
Трейлер "Одіссеї" Нолана зібрав 121,4 млн переглядів за добу — вдвічі більше, ніж "Оппенгеймер"
Українець створив сайт Ratingo з "реальними" топами серіалів: дані з IMDb, Trakt та TMDB, що оновлюють рейтинги кожні 10 хв
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати