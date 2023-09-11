Tesla зі штучним інтелектом та чвари з Біллом Гейтсом — уривки із нової біографії Маска від Айзексона

У вівторок світ побачить нову біографію Ілона Маска – від письменника Волтера Айзексона, який створював життєписи Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна. Цитуємо уривки, які автор запропонував на загальний огляд до повноцінного релізу.

ChatGPT для Tesla

У п’ятницю наприкінці серпня Маск сів у свою Tesla Model S, обравши випадкову точку на екрані навігації та активував Full Self Driving (система автономного водіння). Протягом 45 хвилин він транслював свою поїздку під супровід Моцарта у прямому ефірі, та навіть проїхав повз будинок Марка Цукерберга, якого жартома викликав на бій у клітці.

«Можливо, мені варто постукати у двері та ввічливо запитати, чи не хоче він взяти участь у рукопашному бою», — сказав Маск зі сміхом, перш ніж дозволити машині їхати.

Ілон використовував Full Self Driving сотні разів раніше, однак нинішня версія (FSD 12) кардинально відрізнялася від попередніх. Нова концепція, на думку Маска, не лише повністю трансформує автономні транспортні засоби, але й стане «квантовим стрибком‎» до загального штучного інтелекту, який може працювати у ситуаціях реального світу.

«Замість того, щоб базуватися на сотнях тисяч рядків коду, як усі попередні версії програмного забезпечення для самостійного водіння, ця нова система сама навчилася керувати автомобілем, обробляючи мільярди кадрів відео – так, як це роблять люди й нові чатботи з текстом‎», – пише Волтер Айзексон.

За цей підхід взялися у Tesla 8 місяців тому.

«Це схоже на ChatGPT, але для автомобілів. Ми обробляємо величезну кількість даних про те, як реальні водії-люди діяли в складній ситуації за кермом, а потім навчаємо нейронну мережу комп’ютера імітувати це», — каже Дхавал Шрофф, молодий член команди автопілота Tesla.

Раніше система автопілота Tesla використувала камери, які розпізнавали розмітку смуг, пішоходів, транспортні засоби, знаки та сигнали світлофора, а потім програмне забезпечення застосувало набір правил, таких як: зупиніться, коли горить червоне світло; їдьте, коли горить зелене; залишайтеся посередині смуг руху; рухайтеся через перехрестя лише тоді, коли немає машин, які рухаються достатньо швидко, щоб збити вас, і так далі.

Інженери Tesla вручну написали та оновили сотні тисяч рядків коду C++, щоб застосувати ці правила до складних ситуацій. Однак у новій FSD діє нейромережа, яка зіткнувшись з певною ситуацією обирає свій шлях, базуючись на рішеннях людей, які були прийняті в тисячах подібних ситуаціях.

«‎Це схоже на те, як люди вчаться говорити, керувати автомобілем, грати в шахи, їсти спагеті та робити майже все інше; нам можуть дати набір правил, яких ми повинні дотримуватися, але в основному ми набуваємо навичок, спостерігаючи за тим, як це роблять інші люди. Це був підхід до машинного навчання, передбачений Аланом Тьюрингом у його статті 1950 року», – пише Айзексон.

До початку 2023 року проєкт, який прозвали «‎нейромережевим планувальником» проаналізував 10 млн відеороликів, зібраних з автомобілів клієнтів Tesla.

«Ми використовуємо дані від людей лише тоді, коли вони добре впоралися з ситуацією», — пояснив Шрофф.

Попередньо відео переглянули маркувальники та проставили оцінки. Маск сказав їм шукати те, «що зробив би п’ятизірковий водій Uber».

Сам Ілон часто бував у підрозділі Tesla, який займається автопілотом, дискутуючи з інженерами. Коли він вивчав підхід, що імітував дії людини, у нього виникло питання: чи дійсно це потрібно, і чи це не перебір? Шрофф показав Маску приклади, коли нейромережевий планувальник працював краще, ніж підхід, заснований на правилах: на демонстрації дорога була всіяна сміттєвими баками, поваленими дорожніми конусами та випадковим сміттям, а автомобіль, керований з використанням досвіду людей, зміг об’їхати перешкоди, перетинаючи смуги руху та за необхідності порушуючи деякі правила. Це схвилювало Маска:

«Нам слід зробити демонстрацію в стилі Джеймса Бонда, — сказав він, — де з усіх боків вибухають бомби, з неба падає НЛО, а машина мчить, ні у що не врізаючись».

Маск, який любив керувати, визначаючи, які показники мають бути першочерговими, дав орієнтир: кількість кілометрів, яку автомобілі з повним автономним керуванням можуть проїхати без втручання людини.

«Хочу, щоб останні дані про кількість кілометрів без втручання людей були відправною точкою на кожній нашій зустрічі», — наказав він.

Ілон просив інженерів зробити систему, схожу на відеогру – де можна було б бачити свій рахунок щодня. Команда встановила 85-дюймові телевізійні монітори у робочому просторі, які в режимі реального часу відображали, скільки кілометрів в середньому проїжджали автомобілі з FSD без стороннього втручання. Щоразу, коли система успішно розв’язувала проблему, вони били в гонг.

До середини квітня 2023 року Маск вирішив, що прийшов час випробувати систему. Він сів на водійське сидіння, а поряд розмістив Ашока Еллусвамі, директора Tesla з програмного забезпечення Autopilot. Ще троє інженерів сіли позаду.

Протягом 25 хвилин автомобіль їздив по швидкісних дорогах і вулицях, долаючи складні повороти та уникаючи велосипедистів, пішоходів і домашніх тварин. Маск ніколи не торкався керма. Лише кілька разів він втрутився, натиснувши на педаль газу, коли вважав, що автомобіль був надто обережним. В один момент машина здійснила маневр, який, на думку Ілона, був кращим, ніж міг зробити він.

«Вау, — сказав Маск, — навіть моя людська нейронна мережа дала збій, але машина вчинила правильно».

Згодом понад 20 інженерів сиділи за столом нарад в очікуванні вердикту.

«Чудова робота, хлопці‎», – сказав Маск.

Під час обговорення він зупинився на ключовому факті, який виявила команда: нейронна мережа не працювала належним чином, доки її не навчили щонайменше на мільйоні відеокліпів. Це дало Tesla велику перевагу перед іншими автомобільними компаніями та компаніями зі штучним інтелектом. Автовиробник мав майже 2 мільйони автомобілів по всьому світу, які щодня збирали відеоролики.

«Ми маємо унікальні можливості для цього», — сказав Еллусвамі під час зустрічі.

Чотири місяці потому нова система була готова замінити старий підхід і стати основою FSD 12, яку Tesla планує випустити, щойно її схвалять регулятори. Щоправда, потрібно подолати одну проблему: люди-водії, навіть найкращі, зазвичай порушують правила дорожнього руху, а новий FSD за своєю конструкцією імітує те, що роблять люди. Наприклад, понад 95% людей повільно повзуть через знаки зупинки, замість того, щоб повністю зупинитися. Голова Національної ради з безпеки дорожнього руху каже, що агентство зараз вивчає, чи має бути це дозволено також для безпілотних автомобілів.

Конфліт з Біллом Гейтсом

«Привіт, я хотів би приїхати до вас і поговорити про благодійність та клімат», — сказав Білл Гейтс Ілону Маску, коли вони випадково зустрілися на одному з заходів на початку 2022 року.

Продажі акцій Маска призвели до того, що з податкових причин він вклав $5,7 мільярда у благодійний фонд. Гейтс, який тоді витрачав більшу частину свого часу на філантропію, мав багато пропозицій до колеги.

У минулому Ілон та Білл вже мали досвід спілкування – зокрема тоді, коли Гейтс привів свого сина Рорі в SpaceX. Засновник Microsoft запропонував, щоб про нову особисту зустріч домовились їхні планувальники, на що Маск відповів:

«У мене немає планувальника. Просто нехай ваш секретар зателефонує мені напряму».

У обмеженому середовищі людей, які володіли званням найбагатших людей світу, Гейтс та Маск мають певну схожість вважає Айзексон:

«‎Обидва мають аналітичний склад розуму, здатність лазерного фокусування та інтелектуальну впевненість, яка переходить у зарозумілість. Усі ці риси зробили ймовірною ту ситуацію, коли вони врешті-решт зіткнуться, що й сталося, коли Маск проводив Гейтсу екскурсію фабрикою».

Гейтс стверджував, що батареї ніколи не зможуть забезпечити живлення великих напіввантажівок і що сонячна енергія не буде основною частиною розв’язання проблеми клімату.

«Я показав йому цифри», — сказав Гейтс. «Це сфера, де я чітко знав щось, чого не знав він».

Він також називав «‎дивним» мислення Маска про Марс.

«Я дозволив йому пояснити мені своє мислення про Марс, яке є досить дивним. Це божевільна річ – коли, можливо, на Землі буде ядерна війна, і люди на Марсі зможуть вижити».

Водночас Гейтс був вражений фабрикою, яку збудував Ілон, і його детальним знанням кожної машини та процесу. Він також захоплювався SpaceX за розгортання великої групи супутників Starlink для забезпечення Інтернету з космосу.

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«Starlink — це реалізація того, що я намагався зробити з Teledesic 20 років тому», — сказав він.

Наприкінці екскурсії розмова зайшла про благодійність. Маск висловив думку, що більша частина цього була «нісенітницею». За його оцінками, кожен вкладений долар мав вплив лише на 20 центів. Він міг би зробити більше користі для зміни клімату, інвестуючи в Tesla.

«Гей, я покажу тобі п’ять проєктів по сто мільйонів кожен», — відповів Гейтс.

Білл перераховував гроші для біженців, на американські школи, ліки проти СНІДу, знищення деяких типів комарів за допомогою генних накопичувачів і генетично модифіковане насіння, яке буде протистояти наслідкам зміни клімату. Гейтс дуже старанно ставиться до філантропії, і він пообіцяв написати для Маска «наддовгий опис ідей».

Було одне спірне питання, яке вони мали вирішити. Гейтс скоротив акції в Tesla, зробивши велику ставку на те, що вони впадуть у ціні, але виявився неправим. До моменту прибуття в Остін він втратив $1,5 мільярда – Маск розізлився, дізнавшись про це.

«‎Я просив вибачення. Після цього він був злим зі мною, але він такий з багатьма людьми – тому не сприймайте це занадто особисто», — сказав Гейтс.

Білл пояснив Айзексону, що прийняв рішення про скорочення акцій через те, що пропозиція електромобілів випереджатиме попит, що спричинить падіння цін. Однак такий спосіб мислення був чужий Маску – той вірив у місію перевести світ до електромобілів і вклав усі свої гроші в цю мету, навіть коли це не здавалося безпечним вкладенням.

«Як хтось може сказати, що він захоплений боротьбою зі зміною клімату, а потім зробити щось, що зменшить загальні інвестиції в компанію, яка робить найбільше?» — питай Маск Айзексона через кілька днів після візиту Гейтса. «Це чисте лицемірство. Навіщо заробляти гроші на краху автомобільної компанії, що займається екологічно чистим використанням енергії?»

Дівчина Маска Клер Буше, виконавиця, відома як Граймс, додала власну інтерпретацію:

«Я уявляю, що це трохи схоже на змагання з вимірювання членів». (Що власне притаманно Ілону).

У середині квітня Гейтс надіслав Маску статтю з варіантами благодійних внесків, а той запитав: «У вас все ще є коротка позиція проти Tesla на пів мільярда доларів?»

Гейтс сидів у їдальні готелю Four Seasons у Вашингтоні, округ Колумбія, зі своїм сином Рорі. Він засміявся, показав тому текст і попросив поради, як відповісти.

«Просто скажи «так», а потім швидко зміни тему», — запропонував Рорі.

Це не спрацювало.

«Вибачте», — миттєво відповів Маск. «Я не можу серйозно сприймати вашу філантропію щодо клімату, коли у вас є величезна коротка позиція проти Tesla, компанії, яка найбільше робить для розв’язання проблеми зі зміною клімату».

У гніві Маск може бути злим, особливо в Twitter. Він опублікував фотографію Гейтса з випнутим животом, через що той виглядав майже вагітним. Айзексону в той самий час Ілон написав:

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«Зараз я переконаний, що він божевільний (і мудак до мозку кісток). Мені справді хотілося, щоб він мені сподобався».

Зі свого боку, Гейтс був набагато люб’язнішим, пізніше на зустрічі в Вашингтоні, округ Колумбія, де критикували Маска, він заявив:

«Ви можете відчувати все, що завгодно щодо поведінки Ілона, але в наш час немає нікого, хто зробив більше, ніж він, для розширення меж науки та інновацій».

Джерело: CNBC 1,2