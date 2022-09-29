Голова Intel Пет Гелсінгер вважає, що закон Мура не помер, а відеокарти не повинні багато коштувати

У доповіді на заході Intel Innovation Генеральний директор компанії Пет Гелсінгер озвучив рекомендовану ціну відеокарти Intel Arc A770 у $329, що відповідає заявленій вартості NVIDIA RTX 3060 на старті продажів і є значно нижчою за вартість топових RTX 4080 і RTX 4090 нового покоління. Реальних тестів нової відеокарти поки що немає, але виробник говорить про конкуренцію з RTX 3060 Ti та RTX 3070.

Позиціювання побічно підтверджують характеристики відеокарти Arc A770: 4096 блоків шейдерів, до 16 ГБ пам’яті GDDR6 та частота роботи чипа 2100 МГц. Представники Intel говорять про хороші результати в іграх DirectX 12 та про високопродуктивне трасування променів.

Представляючи відеокарти Arc, Гелсінгер показав діаграму, що відображала вартість графічних адаптерів NVIDIA від GTX 650 Ti до RTX 2060 – цей період розвитку лінійки конкурента не відрізнявся суттєвим зростанням цін із кожним новим поколінням. Коментуючи ситуацію із загальним здорожчанням RTX 3000 та RTX 4000 на тлі власного релізу, він відзначив невдоволення ігрової спільноти високими цінами на відеокарти в останні роки.

Курс UI/UX Design Навчіться у вільний час розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам, та заробляйте від $1000 РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Ми чуємо скарги геймерів на високі ціни», – сказав Гелсінгер, звертаючись до конкурентів. — «Ви повинні бути засмученими, тому що ви не берете до уваги ігрову спільноту. І сьогодні ми це виправимо». Також глава Intel зазначив, що «закон Мура живий і здоровий», і додав: «ми продовжимо дотримуватися закону Мура».

Згадка закону Мура була відповіддю Дженсену Хуангу, голові NVIDIA, котрий виправдовував високі ціни на відеокарти зростанням виробництва потужних графічних процесорів і фактичною смертю закону зростання кількості транзисторів на чипі у співвідношенні з ціною. Так чи інакше, конкуренція завжди веде до привабливішого ціноутворення для споживача, і Intel сприяє цьому як новий гравець на ринку.

Джерело: Ars Technica