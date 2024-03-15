Skoda Epiq – компактний електрокросовер із запасом ходу 400 км та ціною від €25 тис.

До 2026 року Skoda має намір випустити шість електромобілів, і найдоступнішим із них буде модель Epiq. Його планується вивести на ринок у наступному році з цільовою початковою ціною €25 тис.

Skoda Epiq позиціюється «маленький, але епічний» електромобіль початкового рівня. Він стане однією з перших моделей, заснованих на новій мові дизайну Modern Solid. При довжині приблизно 4,1 метра його можна розглядати як електричну альтернативу Kamiq. Однак субкомпактний Skoda Epiq заснований на окремій платформі для електромобілів, ймовірно, MEB Entry, яку Volkswagen Group нещодавно анонсувала та вже використала для створення концепту ID.2all. Однак VW використовує платформу для хетчбека, а Skoda готує цей кросовер.

Попри те, що Epiq коротший за Kamiq, він набагато практичніший. Обсяг багажника становить 490 літрів ─ більш ніж на 20% вищий завдяки особливостям компонування електромобіля. Skoda поки не розкриває всі характеристики авто. Проте відомо, що батарея повинна забезпечувати запас ходу на понад 400 км. Платформа MEB Entry призначена для електромобілів із переднім приводом.

Epiq має пластикове покриття кузова біля колісних арок і нефарбовані секції задніх бамперів. На даху можна бачити пару рейлінгів. Також помітний підсвічений значок і тонкі ліхтарі спереду та ззаду. Між передніми ліхтарями видно переривчасту світлову смугу, яка проходить через широку решітку радіатора. Загалом, виглядає, що Epiq більше нагадує майже серійний прототип. Skoda називає це дослідженням дизайну, а не концепцією.

Джерело: motor1

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