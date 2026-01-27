Слабке місце Intel Core Ultra X9 388H: обмеження PCIe може завадити появі дискретних відеокарт в ноутбуках

Єдиний варіант конфігурації 16-ядерних чипів Panther Lake з 12-ядерною iGPU Xe3 / Intel

Чипи Intel Panther Lake передбачають варіант з 20 лініями PCIe, але процесори Core Ultra 300 з найпотужнішим варіантом iGPU Xe3 мають лише 12.





Обмеження помітив Нік Еванс з PC Gamer, котрий робив огляд архітектури Panther Lake та графічний тест Core Ultra X9 388H. Оглядач вказує на складність повноцінного використання вбудованої графіки та дискретного GPU у конфігураціях з новими топовими чипами.

“Завдяки цим двом тестам ви вирішили, що ваш наступний ігровий ноутбук буде працювати на базі Panther Lake та матиме потужний графічний процесор від NVIDIA, а також потужну Intel Xe3. Тож, ймовірно, ви будете розчаровані, дізнавшись, що майже напевно не побачите жодного такого ноутбука на ринку”, — пише журналіст.

Він пояснює це твердження наявною кількістю ліній PCIe. Intel має два варіанти чипыв на платформі: один з 12 лініями (4x Gen 5 та 8x Gen 4) та інший, з 20 лініями (8x Gen 4, 12x Gen 5). Однак кожен процесор Core Ultra 300 з максимальним 12-ядерним вбудованим графічним процесором Xe3 використовує лише 12 ліній.

Мобільні GPU AMD та Nvidia розроблені для використання щонайменше 8 ліній PCIe. Це не означає, що неможливо встановити дискретну відеокарту разом із процесором, але залишиться тільки чотири лінії для всього іншого обладнання ноутбука. Більшість NVMe SSD вимагають чотирьох ліній, тож більше не лишається ні на що.





Теоретично можна встановити dGPU, що використовує 4x Gen 5, а слоти M.2 та порти Thunderbolt обходитимуться лише 2x. Але це надто складно у той час, коли виробник ноутбуків може просто використовувати 4-ядерний GPU Xe3, дискретну відеокарту та все ще мати багато вільних ліній.

Крім заощадження енергії, навряд є необхідність використовувати вбудовану у процесор відеокарту, якщо пристрій має потужну дискретну. Іноді ноутбуки перемикаються між ними, коли не запущені серйозні навантаження. Але щоб дивитися фільм, працювати в офісних застосунках чи користуватися інтернетом не потрібна 12-ядерна iGPU Xe3 — для цього вистачить менших варіантів.