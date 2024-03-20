Смартфон realme 12 Pro+ з 3-кратним перископом коштує в Україні від 20 тис. грн

Компанія realme оголосила про запуск серії смартфонів realme 12 Pro Series 5G в Україні. Ця лінійка орієнтована на поціновувачів мобільної зйомки.

Смартфони realme 12 Pro Series 5G мають 6,7-дюймовий OLED-дисплей Curved Vision з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 950 ніт. Пристрої забезпечують співвідношення екрана до корпусу 93%. Дисплей відображає спектр з 1,07 млрд відтінків та охоплює 100% гами P3. Сканер відбитків пальців розташований під дисплеєм.

Модель realme 12 Pro+ 5G оснащена процесором Snapdragon 7s Gen 2 з графічним процесором Adreno 710. Пристрій отримав 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. У випадку realme 12 Pro використовується процесор Snapdragon 6 Gen 1 з тим самим графічним процесором. Ця модель доступна з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 256 ГБ.

Головною «фішкою» новинок є камера. realme 12 Pro+ позиціюється як єдиний у своїй ціновій категорії смартфон з перископним телеоб’єктивом. Ця модель отримала:

50-мегапіксельний 1,56-дюймовий головний модуль з різноспрямованим фазовим автофокусом та оптичною системою стабілізацією зображення (об’єктив 24 мм, f/1.8);

64-мегапіксельний 1/2-дюймовий перископічний телефото модуль з 3-кратним оптичним збільшенням, фазовим автофокусом та оптичною системою стабілізацією зображення (об’єктив 71 мм, f/2.8);

8-мегапіксельний надширококутний 1/4-дюймовий модуль (об’єктив 16 мм, 112˚, f/2.2).

Версія realme 12 Pro пропонує 50-мегапіксельний головний модуль з автомокусом та OIS, 32-мегапіксельний телефото модуль з 2-кратним збільшенням, автофокусом та OIS, 8-мегапіксельний надширококутний модуль з кутом огляду 112 градусів.

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Камери здатні записувати відео 4K/30p, знімати у форматі 2,39:1 без подальшої обробки, забезпечують підтримку RAW. У співпраці з оскароносним кінорежисером Клаудіо Мірандою було розроблено 3 спеціальні фільтри (для надання ретро-стилю з відчуттям справжнього кіно): Journey, Memory та Maverick.

Смартфони realme 12 Pro Series 5G пропонують користувачам акумулятор ємністю 5000 мАг, підтримку швидкої зарядки SUPERVOOC потужністю 67 Вт, стерео динаміки, сертифікацію Dolby Atmos та Hi-Res. Однак роз’єму 3,5 мм для навушників тут немає. Апарати працюють під керуванням Android 14 з фірмовою оболонкою Realme UI 5.0.

Ціна та доступність:

realme 12 Pro+ 5G (12 ГБ+256 ГБ) ─ від 19999 грн;

realme 12 Pro 5G (12 ГБ+256 ГБ) ─ від 17999 грн;

realme 12 Pro 5G (8 ГБ+256 ГБ) ─ від 15999 грн.

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