Новини Пристрої 20.03.2024 о 17:48 comment views icon

Смартфон realme 12 Pro+ з 3-кратним перископом коштує в Україні від 20 тис. грн

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Вадим Карпусь

Автор новин

Смартфон realme 12 Pro+ з 3-кратним перископом коштує в Україні від 20 тис. грн

Компанія realme оголосила про запуск серії смартфонів realme 12 Pro Series 5G в Україні. Ця лінійка орієнтована на поціновувачів мобільної зйомки.

Смартфони realme 12 Pro Series 5G мають 6,7-дюймовий OLED-дисплей Curved Vision з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 950 ніт. Пристрої забезпечують співвідношення екрана до корпусу 93%. Дисплей відображає спектр з 1,07 млрд відтінків та охоплює 100% гами P3. Сканер відбитків пальців розташований під дисплеєм.

Модель realme 12 Pro+ 5G оснащена процесором Snapdragon 7s Gen 2 з графічним процесором Adreno 710. Пристрій отримав 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. У випадку realme 12 Pro використовується процесор Snapdragon 6 Gen 1 з тим самим графічним процесором. Ця модель доступна з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 256 ГБ.

Головною «фішкою» новинок є камера. realme 12 Pro+ позиціюється як єдиний у своїй ціновій категорії смартфон з перископним телеоб’єктивом. Ця модель отримала:

  • 50-мегапіксельний 1,56-дюймовий головний модуль з різноспрямованим фазовим автофокусом та оптичною системою стабілізацією зображення (об’єктив 24 мм, f/1.8);
  • 64-мегапіксельний 1/2-дюймовий перископічний телефото модуль з 3-кратним оптичним збільшенням, фазовим автофокусом та оптичною системою стабілізацією зображення (об’єктив 71 мм, f/2.8);
  • 8-мегапіксельний надширококутний 1/4-дюймовий модуль (об’єктив 16 мм, 112˚, f/2.2).

Смартфон realme 12 Pro+ з 3-кратним перископом в Україні коштує від 20 тис. грн

Версія realme 12 Pro пропонує 50-мегапіксельний головний модуль з автомокусом та OIS, 32-мегапіксельний телефото модуль з 2-кратним збільшенням, автофокусом та OIS, 8-мегапіксельний надширококутний модуль з кутом огляду 112 градусів.

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Камери здатні записувати відео 4K/30p, знімати у форматі 2,39:1 без подальшої обробки, забезпечують підтримку RAW. У співпраці з оскароносним кінорежисером Клаудіо Мірандою було розроблено 3 спеціальні фільтри (для надання ретро-стилю з відчуттям справжнього кіно): Journey, Memory та Maverick.

Смартфон realme 12 Pro+ з 3-кратним перископом в Україні коштує від 20 тис. грн

Смартфони realme 12 Pro Series 5G пропонують користувачам акумулятор ємністю 5000 мАг, підтримку швидкої зарядки SUPERVOOC потужністю 67 Вт, стерео динаміки, сертифікацію Dolby Atmos та Hi-Res. Однак роз’єму 3,5 мм для навушників тут немає. Апарати працюють під керуванням Android 14 з фірмовою оболонкою Realme UI 5.0.

Ціна та доступність:

  • realme 12 Pro+ 5G (12 ГБ+256 ГБ) ─ від 19999 грн;
  • realme 12 Pro 5G (12 ГБ+256 ГБ) ─ від 17999 грн;
  • realme 12 Pro 5G (8 ГБ+256 ГБ) ─ від 15999 грн.

Перший погляд на смартфон Realme 12 Pro+: бюджетник із фантастичною камерою

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