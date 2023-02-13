Смартфони з китайською прошивкою надішлють ваші особисті дані у Китай – дослідження Единбурзького університету та Трініті-коледжу

Нове дослідження, розміщене на arxiv.org, демонструє, що виробники найбільш популярних китайських Android-смартфонів збирають велику кількість персональних даних, котрі легко відстежуються. Конкретно, дані у Китай передають OnePlus 9R, Xiaomi Redmi Note 11 і Realme Q3 Pro, що вивчалися під час дослідження.

Китай є найбільшим у світі ринком смартфонів, понад 70% телефонів у країні працюють під керуванням Android. Дослідники з Единбурзького університету та Трініті-коледжу в Дубліні виявили, що смартфони OnePlus, Xiaomi та Oppo Realme, що продаються в Китаї, передають великі обсяги даних різним сторонам без згоди користувача.

Телефони постачаються з великою кількістю встановлених системних та сторонніх програм з небезпечними привілеями, які включені за замовчуванням. Це дозволяє їм збирати та передавати інформацію, що легко ідентифікує користувача та пов’язана з постійними ідентифікаторами пристрою, місцеперебування, профілем та соціальними відносинами власника.

У дослідженні передбачалося, що власник є споживачем, котрий дбає про конфіденційність та відмовився від аналітики, не використовує хмарне сховище та додаткові сторонні послуги. Навіть у цьому випадку смартфони надсилають інформацію, унікальну для конкретного пристрою, наприклад:

Ідентифікатори пристрою, такі як номер IMEI та MAC-адреса

Координати GPS, що показують поточне розташування апарату

Налаштування та інформація, пов’язані з користувачем: номер телефону, шаблони використання програм та дані про їх продуктивність

Соціальні дані, такі як історія дзвінків та SMS, контактні номери

Користувачів не повідомляють про передачу даних, також немає можливості відмовитися від неї. Ці дані можна легко прив’язати до певного власника та використати для відстеження активності або переміщень. Особиста інформація надсилається до постачальників пристроїв, китайським мережним операторам (незалежно від того, чи вставлена ​​SIM-картка) та постачальникам послуг, таким як Baidu.

Аналіз проводився на мобільних пристроях, що продаються в Китаї та працюють під управлінням місцевих дистрибутивів Android. Споживачі, які купили свої пристрої в Китаї, повинні бути обережними, оскільки дослідження показало, що збір даних продовжується навіть якщо користувач знаходиться поза межами Китаю.

У китайських прошивках пристроїв набагато більше встановлених сторонніх програм, ніж у міжнародних версіях, призначених для споживачів у Європі та інших країн. Також суттєво відрізняється у більшу сторону кількість наданих програмам дозволів.

Для українських користувачів потенційна небезпека полягає у передачі особистих даних до Китаю при використанні пристроїв, що початково є призначеними для китайського ринку, які придбані на Aliexpress або будь-яким іншим чином. Очевидно, небезпека зберігається й під час використання китайських прошивок пристроїв, котрі можна завантажити у мережі та встановити на смартфон. Передбачаючи заперечення “яка різниця, надходять чи ні мої дані до Китаю?” нагадаємо, що Китай та держава-агресор росія є дружніми країнами та можуть обмінюватися даними.

Джерело: Phone Arena